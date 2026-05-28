越南国家副主席武氏映春出席2026年儿童行动月启动仪式

5月27日，越南国家副主席、中央书记处书记、越南儿童赞助基金会主席武氏映春出席了在广宁省举行的2026年儿童行动月启动仪式，并发表指导性讲话。本届儿童行动月的主题为“儿童幸福安全，稳步迈入数字时代”。



2026年儿童行动月是在越南全面推进数字化转型的背景下举行的。该活动旨在推动构建安全、健康、友好的生活环境，让所有儿童在身体、精神、智力以及数字技能方面都能得到全面发展。多项切实可行的活动将在全国范围内展开，包括开展提高儿童保护意识的宣传、促进网络安全、扶助特殊困难儿童以及预防意外伤害和溺水。



国家副主席武氏映春强调，对儿童的投资就是对国家快速和可持续发展的投资。多年来，党和国家始终高度重视这项工作，出台了多项切实可行的政策，帮助了数以百万计的处境困难儿童奋发向上。



在数字化转型的背景下，国家副主席指出，在网络环境中为儿童装备生活技能和数字技能是一项迫切的要求。今年行动月的主题充分体现了中央政治局2024年12月22日颁布关于国家科学技术、创新驱动和数字化转型突破性发展的第57-NQ/TW号决议精神，旨在实现既保护儿童，又支持孩子们提升数字能力，从而成为未来高质量人力资源的目标。



国家副主席武氏映春向贫困学生赠送慰问品。图自越通社

国家副主席表示，目前全国仍有近200万名特殊困难或面临陷入特殊困难风险的儿童，他们尚能充分获得全面发展的条件。许多儿童仍要面对现代社会的压力；暴力、侵害、溺水、意外伤害、自然灾害等各种隐患，依然对儿童的健康、生命与安全造成威胁。



国家副主席要求各级、各部门和各地方继续构建安全、友好的生活环境；完善法律体系，严厉查处暴力虐待和侵害儿童的行为；对偏远地区、少数民族地区以及处境困难的儿童给予更多关爱。同时，需同步开展网络环境中的儿童保护方案，加强自我保护技能教育，并打造健康的数字生态系统。



值此机会，各组织和企业向越南儿童赞助基金会捐赠了资助款项。该基金会还向14岁以下的学生发放了145份奖学金（每份价值200万越盾）及礼品（每份价值35万越盾）。在启动仪式上，组委会向广宁省辖区内的60名困难学生颁发了助学金。



此前，国家副主席武氏映春及工作代表团走访慰问了广宁省社会救助中心，并向该中心以及正在这里接受抚养的54名儿童颁发了助学金并赠送礼品。（完）