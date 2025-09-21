武氏映春在致开幕辞时表示，此次狂欢节是本地区促进旅游发展与合作的一大亮点，为游客探索西北大自然、体验西北民族文化、培育家乡之情和民族自豪感创造机会。



武氏映春建议各地方按照“产品独特——服务专业——手续便捷——价格竞争——环境清洁——目的地安全友好”的方针发展旅游。同时，要珍视、保护和弘扬各民族独特的传统文化，将其视为实现可持续发展的无价之宝。



越南国家副主席武氏映春出席2025年奠边西北精华狂欢节开幕式。图自越通社

武氏映春呼吁中央各部委为西北地区和胡志明市加快实现旅游可持续发展创造条件，同时鼓励国内外企业加大投资力度，为西北旅游注入新的动力。



奠边省委书记陈国强表示，西北精华狂欢节的举办旨在打造西北及周边地区具有代表性的经济—文化—旅游产品体系，以共同品牌为基础，既凸显本土特色，又具备走向区域和国际的潜力。通过此举，各省将主动参与更大范围的旅游价值链，推动本土产品消费和经济增长。



开幕式后，文艺晚会《云天相结——西北腾飞》精彩上演，著名艺术家如秋明、河黎、曾维新、琼如及多支舞团同台献艺，让狂欢节氛围更加浓厚。

武氏映春向奠边省民族寄宿高中30名品学兼优的困难学生颁发助学金。图自越通社

9月20日上午，武氏映春走访奠边省民族寄宿高中，并向该校30名品学兼优的困难学生颁发助学金，每份价值300万越盾（折合人民币833元）。

武氏映春还向奠边省特殊困难儿童捐赠了2亿越盾，并向奠边省民族寄宿制高中赠送了一台用于教学的LED屏幕，价值超过1亿越盾。（完）