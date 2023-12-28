越南国家副主席武氏映春出席2023年宁平-长安节开幕式

12月26日，宁平省人民委员会在世界文化与自然双重遗产—长安名胜群举行题为“遗产色彩——会聚与传播”的2023年宁平-长安节开幕式。越南国家副主席武氏映春出席活动并发表讲话。

武氏映春在活动上发言时指出，宁平-长安节是一项全国性的文化旅游活动，也是宁平省的特色节庆品牌，旨在将各处遗产和跨区域旅游中心连接起来，促进文化交流活动，发挥遗产对各地方和地区经济社会发展的作用。

宁平省是历史文化底蕴深厚、拥有得天独厚的自然资源、自然风光美丽独特、遗产丰富多彩的一片土地，特别是，长安名胜群已被联合国教科文组织（UNESCO）评为世界文化与自然双重遗产—迄今为止东南亚唯一的双重遗产。

明确文化为首要的资源、旅游业为显著优势，宁平省不断修复、保护和弘扬文化遗产价值。今年宁平-长安节举办方式的改变，也体现出该省大力发挥文化在当地经济社会发展中的作用，从而为国家的发展作出贡献的高度决心。

宁平省人民委员会主席范光玉表示，该省名胜古迹丰富。2014年，长安名胜群被联合国教科文组织列入世界文化与自然双重遗产名录，成为越南乃至东南亚地区首处双重遗产，为宁平省开展将遗产修复和保护及绿色增长、深度融入全球拥有UNESCO称号的遗产之城网络和谐地结合起来的模式敞开机会大门并注入新动力。

按计划，2023年宁平-长安节在宁平省许多地方举行，将持续到12月31日。（完）