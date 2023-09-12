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越南国家副主席武氏映春出席首都马普托胡志明大路新路牌揭牌仪式
科米谢表示希望马普托与越南河内和其他地方推进在潜在领域的合作，有助于进一步深化越莫两国之间的良好关系。
双方一致同意加强代表团互访，推动双边合作走向深入、务实和高效；分享朝着创新、现代方向建设首都的经验，分享城市管理和城市环境治理经验。武氏映春建议马普托与越南各地方加强在贸易、投资、旅游、文化、教育培训和民间交流等领域的合作机会相关信息。
武氏映春在仪式上发表讲话时重温了两国关系发展史。莫桑比克首位总统萨莫拉·莫伊塞斯·马谢尔于1977年将该国首都马普托一条最美丽的大道以胡志明主席的名字而命名。武氏映春强调这是两国历史紧密相连的象征，是越南共产党与莫桑比克解放阵线党历届领导之间的真诚感情。
武氏英春强调，胡志明大路和路牌不仅体现对越南民族解放英雄、杰出文化家的尊崇，而还是两国人民密切团结和友谊的象征。
科米谢对首都马普托拥有胡志明大路感到自豪和荣幸。他表示，维护胡志明大路和大路路牌是双方做出的不懈努力和实施的联合行动。他同时强调，胡志明大路新路牌揭牌仪式具有重要意义的事件，鼓励两国人民，特别是年轻一代继承、保护和弘扬越莫良好传统友好关系。他同时表示相信这是拉近两国人民、两座城市之间的距离、加强合作的机会。