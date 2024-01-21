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越南国家副主席武氏映春出席第十九届不结盟运动峰会
*会见古巴国务委员会第一副主席萨尔瓦多•巴尔德斯•梅萨时强调，越南坚定大力支持古巴、反对美国对古巴实施单方面封锁的一贯立场。
武氏映春强调，双方要按照两党两国领导人的指导精神和愿望，继续密切合作，加强贸易、投资和农业合作，使经济关系与两国良好政治关系相称。
萨尔瓦多•巴尔德斯•梅萨时对越南政府和人民的大力支持表示由衷感谢，并强调，将指示各部委行业与越南更加密切配合，促进两国贸易投资关系和农业合作，确保粮食安全。
双方强调，将在联合国、不结盟运动、77国集团等重要多边论坛上就共同关心的问题密切配合。
*会见贝宁共和国副总统玛丽亚姆·沙比·塔拉塔时，武氏映春强调，越南始终铭记包括贝宁在内的非洲国家所给予的感情和宝贵支持，并希望促进双方友好和多方面合作关系。
武氏映春建议，双方应加强代表团互访，核查和有效部署各项合作机制，加强贸易往来、投资、农业合作和人文交流。同时，凭借两国重要的地缘战略地位，要力争搭建与东盟、非盟、西非经济共同体的合作桥梁。
玛丽亚姆·沙比·塔拉塔表示，一向将越南视为创新和可持续发展的典范，并强调，贝宁领导人和人民希望加强与越南的关系。她认为，越南与贝宁关系近期在多个重要领域取得积极进展，但双方在贸易、投资、农业设备、职业培训等领域的合作前景依然广阔。同时，双方就包括东海在内的一系列共同关心的国际和地区问题展开讨论。
*会见联大第78届会议主席丹尼斯•弗朗西斯时，武氏映春强调，越南始终重视多边主义，并支持联合国在全球治理体系和应对共同挑战方面所起着的核心作用。越南将为联合国大会主席的重大优先事项作出积极贡献，其中包括通过促进国际合作与团结巩固和平、改组联合国、实现可持续发展目标、确保人类安全。
武氏映春强调，应对气候变化、数字化转型、绿色增长是越南重要优先事项，以实现2045年成为工业发达国目标。在此基础上，越南国家副主席建议各国和联合国积极支持越南完成这一战略目标。
丹尼斯•弗朗西斯高度评价45年来越南与联合国合作所取得的成果，并强调，从历史经验和重要国际作用和地位来看，越南完全可以发出强有力声音，参与处理国际社会共同关心的问题。
丹尼斯•弗朗西斯对越南与东盟关于基于包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法基础上，以和平方式解决东海争端的共同观点表示赞成，并强调，将继续与越南积极合作，促进遵守《联合国宪章》、国际法和多边主义。（完）