越南国家副主席武氏映春会见阿联酋总统穆罕默德•本•扎耶德•阿勒纳哈扬

阿联酋总统谢赫•哈利法•本•扎耶德•阿勒纳哈扬重申，阿联酋视越南为亚太地区重要合作伙伴，愿与越南加强各领域的合作关系。



越南国家副主席武氏映春强调，越南重视并希望进一步加强与阿联酋——越南在中东地区主要经济、贸易和投资伙伴的多方面友好合作关系。借此机会，武氏映春转达了越南国家主席武文赏对阿联酋总统谢赫·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬的访越邀请；同时，武氏映春副主席邀请阿联酋副总统曼苏尔•本•扎耶德•阿勒纳哈扬在合适时候访问越南。

双方还就今后促进多个领域的合作关系，推动两国合作关系迈上新高度的方向和措施交换了意见。双方强调，应优先加强两国各级代表团特别是高级别代表团互访；在国际和地区论坛和组织中保持配合和相互支持；加强民间交流和文艺演出，以便增进两国友谊和相互理解，特别是在越南与阿联酋即建交30周年的背景下。



武氏映春副主席和阿联酋总统穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬（Mohammedbin Zayed al-Nahyan）对两国经济合作呈现良好的发展势头，双边贸易额超过50亿美元表示高兴。为尽快实现双边贸易额达100亿美元并在未来几年实现更高的目标，武氏映春副主席建议双方鼓励企业积极参与投资和贸易促进活动，为双方优势产品的出口创造有利条件；继续完善支持经济合作的法律框架，早日启动越南与阿联酋的全面经济伙伴关系协定（CEPA）谈判。



基于两国的优势和需求，双方同意加强合作，促进招商引资提质增效，扩大在油气、可再生能源、物流、农业、清真产品等其他有潜力领域的合作，尽早在年内召开越南-阿联酋政府间委员会会议，就促进双边合作的措施达成共识。（完）