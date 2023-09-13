越南国家副主席武氏映春会见莫桑比克领导人

*武氏映春在会见莫桑比克解放阵线党、总统菲利佩·纳杜(Filipe Nyusi)时，菲利佩·纳杜高度评价武氏映春一行此次访问，表示相信此次访问和两国之间代表团互访将为推动越莫两国在多领域的合作做出动力。

菲利佩·纳杜高度评价越南在当前国家建设和发展事业中取得的成就，强调该国将越南市委该国在东南亚地区最重要的合作伙伴，下决心通过党际和国家推动与越南的合作。

武氏映春表示，越南党和国家高度评价莫桑比克解放阵线党对该国的地位和作用以及莫桑比克在非洲的作用。

两位领导对近50年来两国在政治外交、农业、电信和教育培训等领域取得的合作成果，在联合国、不结盟运动等多边框架的配合。为了有效开发两国之间的巨大合作潜力，发挥莫桑比克总统与越共中央总书记阮富仲于去年6月举行的线上会谈结果的精神和内容。 双方一致同意加强党、国家级代表团互访和民间交流。在贸易投资合作方面，菲利佩·纳杜强调为越南企业对电信和采矿等领域进行投资兴业创造便利条件。武氏映春表示，越南愿向该国分享水产养殖和加工等的经验，为确保该国和地区粮食安全做出贡献。

两位领导还就教育培训和卫生领域的合作交换意见。

*12日上午，武氏映春副主席会见了莫桑比克议会议长埃斯佩兰萨·比亚斯(Esperança Bias)。武氏映春转达了越南国会主席王廷惠对比亚斯的问候，强调越南始终重视对莫的传统友好合作，其中包括两国立法机构之间的密切合作。

比亚斯高度评价越南国会与莫桑比克议会之间的合作关系，一致同意推动两国立法机构之间的合作。

两位领导表示希望通过加强立法工作和最高监督的合作将议会关系发展成为开展两国对外政策中的重要渠道 。双方一致同意加强各级代表团互访和解除，发挥国会/议会在监督两国各项合作协议实施情况的作用；在各国会议联盟等议会框架保持密切配合和 合作。

比亚斯表示支持两国经济关系。在此基础上，两国一致同意推动电信合作。他同时高度评价Movitel联营体运行情况。双方一致同意发挥海洋和农业的优势，把水产和农业合作发展成为优先领域；推动贸易、教育培训合作，扩大矿产和文化等潜在领域的合作范围。双方还表示希望推动旅游和促进性别平等等领域的合作。

*12日下午，武氏映春会见了莫桑比克解放阵线党总书记罗克·席尔瓦·萨穆埃尔(Roque Silva Samuel)。武氏映春强调，越南高度评价解阵党对莫桑比克国家的作用和在该党领导下莫桑比克所取得的发展成就。武氏映春表示相信以解阵党的经验、莫桑比克人民和国际友人的支持，解阵党和莫桑比克政府在国家建设和发展道路上将取得更大的成就。

罗克·席尔瓦·萨穆埃尔强调了解阵党和莫桑比克政府在巩固与越南共产党和越南国家在各领域的良好合作关系中的一贯主张。他同时表示对48年来莫越两国之间的合作关系取得的进展感到满意。双方一致同意继续有效开展解阵党主席、总统菲利佩·纳杜与越共中央总书记阮富仲于2022年6月的会谈结果；加强代表团互访、推进领导国家和建设强大的党的经验交流；加强解阵党中央党校与胡志明国家政治学院之间的干部培训工作合作。双方一致同意在越南Viettel与解阵党直属一个公司的Movitel电信联营企业的成功的基础上推进两方之间的经济合作和双方其他优势领域的合作。

为了创造合作框架，双方一致同意推进尽早签署越南共产党与解阵党之间新阶段的合作协议。

·12日当前，武氏映春会见了莫桑比克经济协会（CTA）总裁阿哥斯天奴·乌马（Agostinho Vuma）和莫桑比克一些领先企业领导代表。

武氏英春高度评价莫桑比克作为非洲以南地区重要货物中转站的地位和作用。今后两国应继续推进经贸和投资合作，使其与两国潜力相称。她同时建议，莫桑比克在经济协会和越南工商联合会作为连接和援助双方企业促进合作的重要作用，加强合作和推动贸易、投资方面的部级代表团互访，鼓励企业连接和参加各展览会。

CTA强调十分重视对越关系，感谢越南政府和越南驻莫桑比克大使馆近期提供的支持；承诺将推进对接，介绍和互换信息，创造潜在领域更多的合作机会。

访问莫桑比克期间，武氏映春一行已探访越南驻莫大使馆，同大使馆工作人员和旅莫越南人社区会面。

目前，旅莫越南人约200人，从事生意、电信、教育、卫生等领域和留学生。旅莫越南人协会于2009年成立。

武氏映春香旅莫越南人介绍国内政治、经济和社会情况，同时通知此次访问取得的结果。她同时强调，党、国家始终关注包括旅莫越南人在内的旅外侨胞。（完）