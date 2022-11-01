越南国家副主席武氏映春会见丹麦王储弗雷德里克

应越南国家副主席武氏映春邀请，丹麦王储弗雷德里克（Frederick）和王储妃玛丽·伊丽莎白（Mary Elizabeth）从2022年10月31日至11月3日对越南进行正式访问。

11月1日上午，武氏映春在主席府主持仪式，欢迎弗雷德里克王储访越。欢迎仪式结束后，武氏映春会见了弗雷德里克王储。

武氏映春介绍了越南的经济社会发展显著成就以及未来的优先发展目标。



弗雷德里克王储对重访越南并见证令人瞩目的经济社会发展成就表示高兴；强调希望与越南加强友好合作关系，特别是在绿色增长和可再生能源转型等领域。

弗雷德里克王储强调，以建立越丹绿色战略伙伴关系为方向，两国在环境和应对气候变化领域的合作进入务实有效的合作阶段，丹麦愿在此基础上陪伴和支持越南努力实现可持续发展目标。



武氏映春希望，在丹麦皇家和弗雷德里克王储本人的关注和支持下，越丹全面伙伴关系继续得到巩固和发展；希望越来越多丹麦企业在越南对丹麦具有优势和越南有需求的领域进行有效投资和经营；继续扩展教育培训、文化、劳务和人文交流的交流合作，为增强两国人民的互相了解和友谊之情，以及为推动两国在未来的关系注入动力。（完）