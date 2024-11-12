越南国家副主席武氏映春与瑞典首相乌尔夫·克里斯特松举行会谈

越通社驻斯德哥尔摩记者报道，乌尔夫·克里斯特松强调，瑞典重视与越南的关系，希望促进两国在贸易、投资、创新、数字化转型、绿色转型、应对气候变化和可持续发展等领域的合作关系。



武氏映春强调，1969年，瑞典是与越南建立外交关系的第一个西欧国家，也是最早向越南提供无偿援助的西欧国家，自20世纪70年代初以来持续向越南提供无偿援助资金，总额超过30亿美元。她强调，越南一向重视巩固和扩大与瑞典的传统友谊和良好合作关系。



在经济合作方面，武氏映春建议瑞典政府继续鼓励该国企业加大对越南可再生能源、数字化转型、绿色转型、循环经济、基础设施等瑞典具有优势和越南具有需求领域的投资力度，特别是助力越南将革新经济增长模式与创新相结合。



双方一致同意进一步深化两国关系，加强高层和各级代表团的互访，在联合国、东盟-欧盟合作框架等国际和地区组织上紧密配合，加强在创新、科技、文化、旅游和民间交流等领域的合作，从而增进互相理解，加深两国人民之间友谊，致力于推动两国关系迈上新台阶。



乌尔夫·克里斯特松强调，瑞典政府为旅居瑞典越南人融入所在国社会创造便利条件，为瑞典繁荣和文化多样作出贡献，发挥促进两国良好合作关系的友谊桥梁作用。



双方就双方共同关心的国际和地区问题交换意见时，对世界一些热点地区紧张局势升级表示关切，并强调支持在尊重《联合国宪章》和国际法基本原则的基础上寻求长期、可持续的和平解决办法。



值此机会，武氏映春转达越南政府总理范明政对瑞典首相乌尔夫·克里斯特松在适合的时候对越南进行正式访问的邀请。



会谈前，两国领导人出席越南外交部与瑞典外交部，越南工贸与与瑞典外交部两项合作备忘录的交换仪式。（完）

越通社