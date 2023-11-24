越南国家副主席武氏映春与挪威首相乔纳斯·加尔·斯托雷会谈的联合公报

一、应挪威王国首相约纳斯·加尔·斯特勒邀请，越南社会主义共和国副主席武氏映春于2023年11月23日至25日对挪威进行正式访问。此访充分体现两国促进长期友好和多方面合作关系的坚定承诺。双方强调通过促进高层互访和加强现有双边合作机制进一步深化两国政治关系的承诺。



二、双方探讨在绿色能源转型和可持续海洋经济领域建立战略合作的可能性。这一战略伙伴关系将为双方促进可再生能源、循环经济和绿色经济活动领域的合作创造机遇和建立框架。



三、双方强调加快《越南与欧洲自由贸易联盟（EFTA）自由贸易协定》谈判进程的愿望，从而进一步促进两国经贸投资关系。 双方一致认为，加强经济关系将为越南和挪威企业扩大机遇和利益，为经济发展和造福两国人民作出贡献。



四、双方强调公正能源转型伙伴关系（JETP）框架内合作的重要性，同时对该领域的合作对加强双边关系的作用给予认可。双方重点合作领域包括渔业、教育、文化、科技、儿童保护、性别平等、国防安全等。



五、双方一致认为旅居挪威越南人社群是增强两国友好合作关系以及两国人民之间的关系的桥梁。



六、双方讨论世界和地区形势。双方支持根据包括《联合国宪章》在内的被广泛公认的国际法原则，以和平方式解决争端的立场。



七、双方同意《越南社会主义共和国与挪威王国关于外交护照持有者免签证协定》的内容，并承诺尽快签署该协定。



八、双方对近年来双边关系所取得的重要发展表示欢迎，希望继续大力推动和拓展两国关系。双方对此访的成果表示满意，并认为其是加强越挪友好合作关系的重要一步。（完）