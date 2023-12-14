越南国家副主席武氏映春与南非副总统保罗·马沙蒂莱举行会谈

应越南国家副主席武氏映春邀请，南非共和国副总统保罗·马沙蒂莱（Paul Mashatile）携夫人于2023年12月12日至15日对越南进行正式访问。

12月14日上午，欢迎仪式结束后，武氏映春与保罗·马沙蒂莱举行了会谈。

会谈中，武氏映春副主席强调，越南珍视与南非的传统友好关系。多年来，两国多方面合作关系不断得到培育和发展。 目前，南非是越南在非洲第一个也是唯一的“合作与发展伙伴”。

保罗·马沙蒂莱强调，此访旨在进一步推动双方在经贸、教育培训、生物多样性保护、环境等领域的合作关系，为两国多方面合作关系注入新的动力。

保罗·马沙蒂莱表示，两国仍有很大合作潜力和空间，特别是在经贸领域。保罗·马沙蒂莱希望越南向南非的一些优势产品特别是农产品开放市场； 投资南非农产品加工、电动汽车和电池制造等领域。

会上，两国领导回顾了两国长期以来的合作成果，同时就今后具体的合作方向进行交换了意见。双方同意进一步推进两国政党外交、公共外交、民间外交等渠道的合作，加强各级代表团的互访，以增进政治互信，为双边合作注入动力，有效实施双边合作机制，推动2024年越南-南非政府间伙伴关系论坛和越南南非贸易混合委员会第六次会议的举办。

双方对近期两国在各场多边论坛上密切协作配合与互相支持，同时为深化与东盟、非洲联盟等区域组织之间合作关系牵线搭桥感到高兴。

武氏映春和保罗·马沙蒂莱高度评价两国经济合作关系所取得的积极成果。武氏映春提议双方配合研究并敦促开展全面经济合作协定、鼓励和保护投资协定、矿产领域合作协议等各项经贸与投资合作机制的谈判。双方强调决心提升经贸与投资发展水平，力争将双边贸易金额提升至20亿美元。支持双方企业和投资者对彼此的电动车、电动车电池、药品、工业设备等潜力巨大的领域进行投资；加强矿产、资源、环境、野生动物保护等领域的合作关系等。

在粮食安全保障成为紧迫的全球性问题的背景下，双方同意在南南合作框架内扩大三边和多边农业合作模式的应用范围。

另一方面，双方一致同意加强国防安全合作，尽快举办第三次国防政策对话，加大民间交流力度，促进教育机构代表团互访和交换生活动等。

会谈中，双方也互相通报各自的国情，就共同关心的地区和国际问题深入交换意见和看法。

会谈结束后，武氏映春和保罗·马沙蒂莱共同见证了越南和南非政府高等教育合作备忘录的签字仪式。（完）