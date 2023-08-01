越南国家副主席出席越新建交50周年纪念活动

8月1日晚，越南友好组织联合会、越新友好协会与新加坡驻越南大使馆在河内联合举行越新建交50周年暨战略伙伴关系建立10周年庆典。

越南国家副主席武氏映春在活动上代表越南党、国家和人民向新加坡政府和人民致以美好的祝愿。

武氏映春强调，半个世纪以来，经历了历史的风风雨雨，特别是两国关系自2013年提升为战略伙伴关系后，越南与新加坡关系不断向前迈进、充满活力和取得积极成效。

武氏映春表示，越南始终铭记并感谢国际友人在新冠肺炎疫情爆发期间给予越南的切实帮助，新加坡是东盟国家中最早为越南提供医疗设备和物资的国家之一。

她强调，“越南与新加坡关系在双边、多边、地区和国际等层面上均为成功典范。政治互信为推动两国各领域合作走向纵深创造了前提。

活动上，新加坡驻越南特命全权大使贾亚·拉特南强调，越新关系的亮点是通过各级别定期交往所培养的牢固互信和尊重。大使相信，在两国领导人和人民共同打造的坚实基础下，未来两国关系将不断向好发展。

越南友好组织联合会主席阮芳娥大使在活动上致辞时表示，民教交流为越新关系取得的成就作出了重要贡献。多年来，两国开展了文艺交流、体育、节庆、研讨会、座谈会、投资促进、慈善、人道主义援助等丰富多彩的活动，为增进两国相互了解、沟通联系做出了积极贡献。（完）