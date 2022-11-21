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越南国家创新中心与谷歌合作支持越南初创企业走向世界
Google for Startups 是谷歌于2011年推出的重点项目之一。该项目已在伦敦（英国）、特拉维夫（以色列）、马德里（西班牙）、首尔（韩国）、华沙（波兰）、圣保罗（巴西）和东京（日本）等创新创业生态系统迅速发展的发达国家落地。
2022年是该项目在越南开展的第一年，目标是支持具有发展潜力和处于早期发展阶段的初创企业。
期间，专项培训班于2022年10月3日至7日在胡志明市举行并于2022年11月14日至18日在河内举行。
谷歌亚太区创新创业生态系统总监Thye Yeow Bok表示，参加项目的初创企业将得到专家“一对一”的帮扶指导，培训内容专注于谷歌治理方法、创新产品开发、提高领导技能和寻找投资技能。此外，初创企业还有机会与投资商接触，与业内专家和企业交流。
按计划，各家优秀初创企业将参加于12月19日由国家创新中心举办的越南改革创新投资基金论坛（Vietnam Venture Summit）。初创企业可以在此宣传推广其创新经营模式并呼吁投资。国家创新中心将继续陪伴企业参与越南创新倡议（InnovateVN）和越南创新挑战计划（Vietnam innovation Challenge）。（完）