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越南国家创新中心与谷歌合作支持越南初创企业走向世界

11月14日至18日，越南计划与投资部国家创新中心 (NIC) 与谷歌合作，为越南北方初创企业（Startups ）启动了Google for Startups 培训项目，支持企业筹集资金和参与全球市场。 越南国家创新中心主任武国辉在18日举行的项目结业仪式上致辞时表示，该中心和谷歌将从500家初创企业中选出一批模范企业提供帮助指导。

Google for Startups 是谷歌于2011年推出的重点项目之一。该项目已在伦敦（英国）、特拉维夫（以色列）、马德里（西班牙）、首尔（韩国）、华沙（波兰）、圣保罗（巴西）和东京（日本）等创新创业生态系统迅速发展的发达国家落地。

2022年是该项目在越南开展的第一年，目标是支持具有发展潜力和处于早期发展阶段的初创企业。

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Google for Startups 专项培训班于2022年10月3日至7日在胡志明市举行并于2022年11月14日至18日在河内举行。 图自NIC

今年项目吸引了越南创业界的近200家初创企业报名参加，主办方经过严格筛选在越南南北两地选出最具典型性的25家企业参加培训。来自谷歌、国内外投资基金和科技大型公司的50多位著名顾问、专家参与此项目。

期间，专项培训班于2022年10月3日至7日在胡志明市举行并于2022年11月14日至18日在河内举行。

谷歌亚太区创新创业生态系统总监Thye Yeow Bok表示，参加项目的初创企业将得到专家“一对一”的帮扶指导，培训内容专注于谷歌治理方法、创新产品开发、提高领导技能和寻找投资技能。此外，初创企业还有机会与投资商接触，与业内专家和企业交流。

按计划，各家优秀初创企业将参加于12月19日由国家创新中心举办的越南改革创新投资基金论坛（Vietnam Venture Summit）。初创企业可以在此宣传推广其创新经营模式并呼吁投资。国家创新中心将继续陪伴企业参与越南创新倡议（InnovateVN）和越南创新挑战计划（Vietnam innovation Challenge）。（完）

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