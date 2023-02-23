越南国家代主席武氏映春：提高医务人员的待遇

值此越南医生节68周年（1955.2.27 -2023.2.27）之际，2月23日上午，越南国家代主席武氏映春在主席府会见了全国医疗队伍代表。

越南国家代主席武氏映春向全国医务工作者致以美好的节日祝福。武氏映春强调，党和国家始终关心指导和加大对卫生部门的投资，最近完成了《疾病诊疗法》的立法工作。在党和国家的关心和支持下，以及整个行业的努力和全社会的支持下，健康事业在各方面不断发展。目前，该行业拥有50万名高素质干部和医生，业务水平不断提高，许多专家在世界上享有盛名。

为实现建设富强幸福国家的目标，特别是到2045年成为发达国家的目标，代国家主席武氏映春表示，人力资源素质非常重要。因此，卫生部门需要继续培养和发展人力资源，特别是在世界和越南面对包括新兴疾病在内的各种流行病，威胁人类生命和健康的背景下。

代国家主席武氏映春建议卫生部门不断研究新的医疗科学技术，为提高技能和建设高素质的人力资源队伍做出贡献，以满足新形势下人民的医疗保健需求。同时，重视党建工作，通过提升人力资源素质提高国家管理效益；继续为制度和政策的完善提出建议，使包括公共卫生部门和私人卫生部门在内的医疗部门能充分发挥自己的优势，调动社会资源投资于该行业，从而提高诊疗质量，以满足人民群众的需要。此外，还需要提高医务人员的待遇。（完）