越南国家主席：越南工商联合会必须成为工商界的可靠支持

1963 年 4 月 26 日，越南政府总理范文同签署了批准大会结果和越南民主共和国商会（今为：越南工商联合会/VCCI）章程的决定。从那时起，1963年4月27日成为越南工商联合会的传统日。

2023年4月26日上午，越南工商联合会传统日60周年纪念典礼在河内举行。越南国家主席武文赏出席典礼并致辞。外国外交机构和国际组织驻河内代表，以及越南全国众多企业界的代表一同出席纪念典礼。

60多年来经历了许多历史变迁，但在任何情况下，越南工商联合会也为越南国家、越南经济、越南企业和越南企业家团队的发展做出了巨大贡献。

越南国家主席武文赏在纪念典礼上发表讲话，高度评价越南工商联合会60年来完成党和国家交给的各项任务，促进工商界和越南企业家的成长，为国家经济发展作出重要贡献。

越南国家主席武文赏申明，我党和国家始终关注、支持并为越南企业家和企业的发展壮大创造条件；将企业家团队确定为越南民族大团结的重要组成部分；是国家建设和经济发展的中坚力量。

国家主席武文赏指出，企业家必须遵守法律，始终将企业和个人的利益与国家和社会的利益联系起来。这是企业健康可持续发展的条件。每一个商人都必须深刻地认识到规律、法规，知道什么是对的要提倡，什么是错的不该做

武文赏主席建议越南工商联合会“必须真正成为聚集、团结和支持企业界和企业家的中心，成为工商界和企业的可靠支持”。越南工商联合会要发挥连接我党和国家与工商界的桥梁作用，把工商界的正当诉求、生产经营实践反映到我党和国家的主张路线与政策法律的制定过程中。

国家主席武文赏表示，今后，越南将继续推进国家工业化、现代化和融入国际，这为外国企业和企业家扩大在越南的生产、经营和投资规模提供了机会。越南致力于根据法律和越南所签署的国际条约和协定，创造有利的商业条件，保护外国投资者的合法权益。

此外，在纪念典礼，越南工商联合会成立并启动了越南领先企业理事会，其共有包括三位联合主席在内的代表越南领先企业的首批 21 名成员。越南领先企业理事会的三位联合主席包括： 越南工商联合会主席范晋功；THACO 集团总裁陈伯阳和 FPT 总裁张家平。（完）