越南国家主席阮春福访问韩国京畿道

越通社特派记者报道，越南国家主席阮春福在对韩国进行国事访问期间，于12月6日下午率领越南高级代表团访问位于韩国西部的京畿道。

越南国家主席阮春福对造访京畿道光州市表示高兴。这里是约3.7万名越南人的第二家乡，其中包括500多个越韩多元文化家庭的3000名越南人。他们得到了当地政府的高度关心和支持。

京畿道与越南胡志明市和乂安省缔结了友好关系；与越南各地方和企业开展了劳务、手工业，特别是陶瓷等领域的合作。阮春福指出，越南多个地方和企业在陶瓷行业历史悠久、享有盛誉，其产品远销世界多国，这是京畿道推动与越方合作的基础。此外，双方还可以加强在劳务、教育培训、旅游等领域的合作。

阮春福建议京畿道、光州市和地方当局鼓励该省企业扩大对越投资规模和丰富投资领域，尤其是信息技术、卫星城市发展、购物中心、物流中心、酒店、智慧城市发展、基础设施建设等领域，同时对越南转让技术以及为越南各地方分享行政管理、旅游发展规划等的经验。

阮春福希望京畿道接纳更多越南劳务人员，并继续关注和为越南人社群创造便利条件和提供政策支持。

*在京畿道，阮春福一行出席了“光州市越南日”公布仪式。

阮春福强调，每年12月6日举办的“光州市越南日”活动将有助于增进两国人民的互相了解，并为两国合作与交流开辟新的机遇。

其后，阮春福一行参观了越南文化空间，并出席了庆祝越韩建交30周年文艺表演活动。

当天，阮春福率领越南高级代表团离开京畿道，前往首尔首都军事机场启程回国，结束了对韩国国事访问的全部行程。 （完）