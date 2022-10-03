越南国家主席阮春福接见前来辞行拜会的韩国驻越南大使朴能运

10月3日下午，

越南国家主席阮春福

接见了前来辞行拜会的

韩国驻越南大使朴能运

(Park Noh Wan)。

阮春福表示，韩国驻越大使朴能运已出色完成在越南的工作任期，为促进两国在多个领域的合作关系做出了贡献，增强了两国的政治互信，防务、安全、经济等领域的合作得到了加强。韩国是越南第一大投资来源地，投资总额达近800亿美元。2021年双边贸易额达780亿美元，并继续呈现上升之势。劳务合作也取得了积极成果，目前在韩国的越南劳动者多达4.8万人。

阮春福感谢韩国政府和人民在疫情形势严峻的背景下向越南提供医疗设备和140万剂新冠

疫苗

。许多韩国企业、组织和个人为越南疫苗基金进行捐助。

阮春福主席对朴能运大使为促进两国合作关系所做出的贡献表示肯定，并表示，将指示外交部长裴青山代表国家主席向朴能运大使授予友谊勋章。

2022年两国将迎来纪念建交30周年，阮春福主席希望双方将增进各级代表团互访，密切贸易、投资和民间交流等领域的合作。

朴能运大使感谢阮春福主席决定授予其越南国家崇高奖励——友谊勋章。他重申，2022年两国建交30周年，将成为

越韩

合作关系中的重要里程碑，是双方促进包括贸易、投资、电气、应对气候变化、国防安全等领域的合作的机会。目前，许多韩国投资者希望了解在越南的投资机会。值此机会， 朴能运希望越南支持韩国承办2023年亚洲杯决赛。他承诺，无论在任何岗位上，都将推动两国关系更加强劲的发展。（完）