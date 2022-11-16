越南国家主席阮春福抵达曼谷开始访问泰国和出席APEC第29次领导人会议之行

泰国总理巴育和夫人亲自来到机场迎接阮春福和夫人。在机场举行的欢迎仪式上，泰国皇家军队仪仗队站红毯两边，鸣放21响礼炮。这是特殊礼遇，体现泰国对阮春福和夫人一行的重视。

此外，泰国政府多名官员，泰国驻越南大使尼康德·巴兰库拉(Nikorndej Balankura), 越南驻泰国大使潘志成以及大使馆工作人员等来到机场迎接阮春福一行。

阮春福和夫人此次访问泰国在越泰两国增强型战略伙伴关系呈现良好发展势头的背景下进行。这是越南高层领导在越共第十三次全国代表大会后首次出访，同时也是越南国家主席24年后首次访问泰国。

按议程，在11月16日至19日访问越南期间，阮春福和夫人将会见泰国国王和皇后；与泰国总理巴育举行会谈；见证两国各项合作文件的签字。阮春福将会见泰国其他领导人；泰国一些组织、大型集团和企业代表。趁此之际，阮春福将出席越泰企业论坛和两国之间一些贸易投资促进活动。

按议程，出席APEC第29届领导人会议期间，阮春福将出席APEC工商界领导人峰会(CEO Summit); 率领越南代表团 APEC会议周期间各重要会议和与APEC各经济体成员和领导人举行双边会晤。越南代表团还出席APEC领导人会议周期间举行的各大活动，与APEC中重要伙伴和地区各大集团领导进行广泛接触。（完）