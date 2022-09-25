越南国家主席阮春福抵达东京 开始出席日本前首相安倍国葬

日本将于9月27日举行前首相安倍国葬。这是二战之后日本第二次决定为一位前首相举行国葬（第一次是日本前首相吉田茂，1967年）。预计将有包括来自世界各地的国家元首、政府领导等在内的6000人出席该活动。



按计划，越南国家主席阮春福将出席前首相安倍国葬；参加日本天皇主持的各国代表团团长接待活动；同日本首相岸田文雄举行会谈。此外，国家主席阮春福将会见议会领导；接见日本部分地方领导并与出席国葬的部分国家代表团团长举行双边会晤等。



越南国家主席阮春福出席日本前首相安倍国葬，体现了越南充分认可并珍视日本前首相安倍给予越南和越日友好合作关系的特殊感情和宝贵支持与帮助，也是越南对国际友人的感情的深情厚谊的充分体现。（完）