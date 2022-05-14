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越南国家主席阮春福在胡志明市祝贺佛诞节

值佛历 2566年5月14日（阳历 2022年，即2022壬寅虎年4月14日）佛诞节之际，越南国家主席阮春福探访胡志明市华严寺和明道寺，并祝贺越南佛教协会僧尼佛子喜迎佛诞节。越共中央政治局委员、胡志明市市委书记阮文年、中央书记处书记、中央民运部部长裴氏明淮陪同。 探访由越南佛教协会证明理事会代法主释智广和尚住持的华严寺时，越南国家主席阮春福向释智广和尚致以最诚挚的问候，祝愿释智广和尚身体健康、生活平安，并恭喜释智广和尚被尊为越南佛教协会证明理事会代法主。

越南国家主席阮春福强调，越南党、国家和祖国阵线相信并希望，秉承与国家同胞相伴的传统，在越南佛教协会证明理事会代法主释智广和尚的权威领导下，越南佛教协会将继续展示其在建设民族大团结和宗教大团结中的作用与威信；弘扬宗教、信仰和文化的力量，继续肯定和传播和平宗教的卓越价值，为建设民富国强的民主、正义、文明的越南国家作出积极贡献。

越南佛教协会证明理事会代法主释智广和尚感谢国家主席阮春福探访华严寺，并向胡志明市及全国的佛教僧尼佛子和佛教信徒恭贺佛诞节。

探访由越南佛教协会治事理事会主席释善仁和尚住持的明道寺时，越南国家主席阮春福指出，多年来，在越南，佛诞已成为全社会的精神文化共同节日。其传递友爱、团结、和谐与发展的信息。国家主席阮春福向越南佛教协会、释善仁和尚、全体佛教僧尼和国内外佛子同胞致以最美好的祝愿，祝愿他们喜迎平安、祥和与安乐的佛诞节。

国家主席阮春福申明，越南党和国家的一贯宗教政策是尊重和保障人民的信仰和宗教自由权；为宗教同胞和宗教信徒做好真修和履行公民对祖国义务等创造便利条件。

越南佛教协会治事理事会主席释善仁和尚感谢国家主席阮春福一行来访，并表示希望继续得到国家主席和各级政府和群众组织的关照，确保越南佛教日益蓬勃发展兴旺，为国家今后建设和发展事业做出更大贡献。（完）

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越南政府总理范明政出席东盟-美国特别峰会各场会议

越南政府总理范明政出席东盟-美国特别峰会各场会议

越通社特派记者报道， 5月13日（美国当地时间） ，越南政府总理范明政和东盟各国领导人出席了东盟-美国特别峰会各场正式工作会议。其包括：东盟领导人和美国总统乔·拜登会议；东盟领导人与美国副总统卡瑪拉·黛維·哈里斯关于海上安全和新冠肺炎疫情（ COVID-19）防控措施的讨论会和东盟领导人与美国内阁部长关于应对气候变化、清洁能源转型和可持续发展基础设施等议题的讨论会。
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