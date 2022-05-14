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越南国家主席阮春福在胡志明市祝贺佛诞节
越南国家主席阮春福强调，越南党、国家和祖国阵线相信并希望，秉承与国家同胞相伴的传统，在越南佛教协会证明理事会代法主释智广和尚的权威领导下，越南佛教协会将继续展示其在建设民族大团结和宗教大团结中的作用与威信；弘扬宗教、信仰和文化的力量，继续肯定和传播和平宗教的卓越价值，为建设民富国强的民主、正义、文明的越南国家作出积极贡献。
越南佛教协会证明理事会代法主释智广和尚感谢国家主席阮春福探访华严寺，并向胡志明市及全国的佛教僧尼佛子和佛教信徒恭贺佛诞节。
探访由越南佛教协会治事理事会主席释善仁和尚住持的明道寺时，越南国家主席阮春福指出，多年来，在越南，佛诞已成为全社会的精神文化共同节日。其传递友爱、团结、和谐与发展的信息。国家主席阮春福向越南佛教协会、释善仁和尚、全体佛教僧尼和国内外佛子同胞致以最美好的祝愿，祝愿他们喜迎平安、祥和与安乐的佛诞节。
国家主席阮春福申明，越南党和国家的一贯宗教政策是尊重和保障人民的信仰和宗教自由权；为宗教同胞和宗教信徒做好真修和履行公民对祖国义务等创造便利条件。
越南佛教协会治事理事会主席释善仁和尚感谢国家主席阮春福一行来访，并表示希望继续得到国家主席和各级政府和群众组织的关照，确保越南佛教日益蓬勃发展兴旺，为国家今后建设和发展事业做出更大贡献。（完）