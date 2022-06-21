越南国家主席阮春福在胡志明市开展接待选民活动

越南国家主席阮春福

于6月21日同

胡志明市

国会代表团开展

接待选民活动

，向选民们介绍越南第十五届国会第三次会议的内容，同时吸取和讨论选民的意见和建议。

*在胡志明市第一郡开展接待选民活动时，阮春福建议胡志明市应继续制定具体方案来加强基层卫生系统，特别是关于确保医务人员获得必要津贴的机制、政策和待遇制度等。阮春福建议胡志明市人民议会出台多项新政策，加以关心基层医疗团队，并强调，近期查处的一系列案件，充分体现了从严处理卫生领域违规行为的精神。

*当天下午，阮春福和胡志明市国会代表团会见了市祖国阵线委员会委员、知识分子、各宗教神职人员、少数民族代表人士、文艺工作者等200名代表。

胡志明市2号儿童医院专业顾问陈东甲教授谈到越亚公司案件时认为，近期越南卫生部和科技部两名部长和一系列官员被拘留一事得到人民群众的认可和赞同， 增强了人民群众对党“无禁区”反腐倡廉斗争的信任和支持。

阮春福认为，选民的意见代表全市各阶层人民的意见，直接指向了群众最急最忧最盼的紧迫问题。他强调，胡志明市乃至全国都面临着新的发展机遇和新的目标，需要各界人士、知识分子、宗教同胞、文艺工作者齐心协力，致力实现将该市发展为区域领先城市的共同目标。

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阮春福建议，胡志明市亟待解决药品招投标和采购等方面的不足，解决药品短缺和耗材问题；不要让医疗用品采购程序的问题影响人们的医疗保健需求。

阮春福建议，胡志明市和全国卫生行业应进行总结、评估以及提出近期和长期解决方案； 继续加强卫生系统的能力，重新确定需要加强的人民医疗保健模式。

国家主席同时建议，教育部门控制学费和教科书，确保适当有效地教授历史学科。

阮春福要求胡志明市更加关注知识分子、文艺工作者，发挥一切服务发展的资源，建设为人生的艺术，更好地满足新形势下人民的文化和精神需求。（完）