越南国家主席阮春福圆满结束对印尼进行的国事访问

越通社特派记者报道，12月23日17时，越南国家主席阮春福和越南高级代表团已回到河内，圆满结束对印度尼西亚进行的国事访问。

访问期间，阮春福与印尼总统佐科·维多多举行会谈；会见印尼国会议长，印尼人民协商会议代主席；出席由佐科·维多多总统主持的招待会；会见旅居印尼越南人代表；走访东盟秘书处，会见东盟秘书长；会见越南-印度尼西亚友好协会领导；会见印尼工商会主席和一些大企业领导等。

此次访问是越南与印度尼西亚战略伙伴关系合作的重要里程碑，阮春福和佐科·维多多同意尽快制定2024-2028年行动计划；力争到2028年前实现双边贸易额超过150亿美元的目标。同时推动两国在数字经济、数字化转型、绿色经济、可再生能源等新领域的投资；一致同意加强国防安全、教育培训、旅游等领域的合作关系。

两国领导人见证了多项合作文件和备忘录签署仪式。共同会见记者，介绍会谈结果。其中，双方根据国际法和1982年《联合国海洋法公约》完成了专属经济区划界谈判。

印尼领导人高度评价越南经济社会发展成就，越南在国际舞台上的地位、作用和威望不断提高，愿在国际舞台上促进与越南的合作；重视加强东盟内部团结并发挥东盟的核心作用。

越南强调支持印尼成功担任2023年东盟轮值主席国，印尼也支持越南出色完成2023-2025年任期联合国人权理事会成员国的任务等。（完）