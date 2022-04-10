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越南国家主席阮春福向各位雄王敬香
4月10日上午，富寿省代表全国同胞在雄王庙特殊国家遗址群位于义岭山山峰的敬天殿举行雄王国祖敬香仪式。越南国家主席阮春福出席并敬香。
在庄严的气氛中，越南国家主席阮春福、党和国家领导人以及富寿省领导敬香缅怀各位雄王的建国之功，祈求社稷繁荣、国泰民安、百家百姓万代长存、国家日益强大繁荣。
在上庙的敬香仪式结束后，越南国家主席阮春福和各位代表在第六代雄王陵敬香和献花。其后，国家主席阮春福在位于井庙的“胡伯伯与先锋军大团官兵交谈”的浮雕墙敬香。
在雄王节期间，数以万计的全国各地人民和海外越南人来到雄王庙上香，以缅怀具有建国之恩的各位雄王和为人民保卫祖国的先烈。
雄王节是越南民族具有深刻文化意义和独特的重大节日，彰显越南民族饮水思源的传统美德，缅怀具有建国和卫国之功的各位雄王。每逢雄王节，全国各地人民心系雄王庙，缅怀各位雄王的巨大功劳。这也是向世界推广已有数千年历史的颇具价值和独特的遗产的机会。
以“神圣根源——雄王国祖之地”为主题的2022年雄王节与雄王祭祖仪式被列入人类非物质文化遗产名录10周年纪念典礼同时举行。期间举行了雄王祭祀信仰的多种礼仪，向海内外同胞广泛推广这一世界文化遗产。
在雄王国祖祭祀仪式之后，越南国家主席阮春福出席位于雄王广场的富寿省文化馆项目动工兴建仪式。（完）