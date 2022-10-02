越南国家主席阮春福出席2022年“为越南老年人行动月”启动仪式

值国际老年人日之际，越南老年人协会与兴安省人民委员会10月1日联合举行了以“携手关照处境困难老年人”为主题的2022年“为越南老年人行动月”启动仪式。

越南国家主席

阮春福出席启动仪式并发表讲话。

阮春福代表党和国家领导人向全国1200万老年人致以亲切的问候和崇高的敬意；热烈表扬越南老年人为国家建设和保护事业所做出的积极贡献。

阮春福强调，许多

老年人

是生产经营活动典型的代表，他们也为党政建设贡献智慧和知识。 因此，“老年人是宝贵的财富，是社会的重要资源，是家庭和社区的中流砥柱”。

阮春福指出，为实现2045年越南成为高收入的发达国家这一目标，老年人的重要贡献是不可或缺的。国家主席要求

越南

老年人事务国家委员会、越南老年人协会同各级党委和政府继续贯彻落实党和国家关于老年人的主张和法律；继续关照并为老年人在国家发展事业中发挥其作用，继续为子孙后代做光辉榜样和精神支柱创造便利条件。

* 同日下午，

阮春福

与兴安省委常委会就该省2022年前9月经济社会发展和党建工作情况召开会议。

国家主席在会议上要求兴安省着力朝深度发展方向前行，完善发展规划，推进城镇化，进而为经济增长注入重要动力。与此同时，加大对数字基础设施的投资力度并大力推动经济活动和国家管理中的数字化转型。

阮春福要求兴安省向高新技术、环境友好型产业方向推进工业发展；继续投资有机农业、高科技农业，支持农业合作社新模式的发展等。

* 同日上午，国家主席阮春福一行在快州县红进乡胡志明主席母亲黄氏銮纪念堂敬香献花；在阮文灵总书记纪念碑前献花。（完）