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越南国家主席阮春福出席美国—APEC企业联盟高级别座谈会

据越通社特派记者报道，在对泰国进行正式访问并出席亚太经济合作组织（APEC）第二十九次领导人会议期间，越南国家主席阮春福于11月17日出席了美国—APEC企业联盟的高级别座谈会。该活动吸引了多家对越投资的美国大型企业的参与。 阮春福在座谈会上向投资者介绍了越南经济的主要亮点并强调，在世界形势复杂多变、新冠肺炎疫情爆发等的背景下，同时面临着困难和机遇的越南一直着力推动内部资源来控制疫情，恢复和发展经济并取得了积极的成效。越南宏观经济保持稳定，通胀得到控制，越南贸易规模位居世界前二十， 2022年前9月国内生产总值（GDP）增长8.83%。世界银行（WB）、国际货币基金组织（IMF）等国际组织对越南2022全年GDP增长预测为7.5%至8.2%；联合国贸易和发展会议 (UNCTAD) 将越南列为吸引外国直接投资 (FDI) 的前二十个国家之列。

阮春福强调，越南主张从吸引外资转向为与外国投资者开展平等互利、共谋发展、保护环境的合作关系，对应用高科技、为越南的可持续发展做出积极贡献的项目给予优先。

近年来，越南一直是苹果、戴尔、英特尔、耐克等许多美国大型科技公司的投资目的地。阮春福建议美国企业为越南企业参与到其生产供应链中去创造便利的条件，进而助力越南成为地区乃至全球价值链的中心之一。

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越南国家主席阮春福出席美国—APEC企业联盟高级别座谈会。图自越通社

美国企业和经济团体的代表都高度评价越南最近一段时间的经济增长成就，认为越南与世界其他经济体相比一直处于较高的发展水平，特别是招商引资、疫情防控等方面的政策，确保了国家政治稳定和宏观经济平稳运行。

亚马逊网络服务代表昆特·西蒙表示，该公司已在河内和胡志明市开展投资活动，希望越南为促进云计算等数字经济服务的发展，确保网络安全出台更多的优惠政策，该公司承诺在数字化转型过程中陪伴越南。谷歌代表琼杜对越南多年来为谷歌在越南的业务活动给予的支持表示感谢，并透露，在不久的将来谷歌将更深入地参与越南电子商务发展和数字化转型。

阮春福在座谈会上强调，越南今后的重点任务是促进绿色增长、数字经济、科技创新发展，以及更深入地参与全球投资结构、贸易秩序和供应链。越南将继续创新，促进内部资源，进一步开放经济，支持国内企业提高生产能力，以直接参与到外资企业的供应链中去。

阮春福强调，越美全面合作伙伴关系只有在双方企业成功有效的合作下才能更好地发展，才能更加成功，其中美国企业发挥引导作用。（完）

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