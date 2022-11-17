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越南国家主席阮春福出席美国—APEC企业联盟高级别座谈会
阮春福强调，越南主张从吸引外资转向为与外国投资者开展平等互利、共谋发展、保护环境的合作关系，对应用高科技、为越南的可持续发展做出积极贡献的项目给予优先。
近年来，越南一直是苹果、戴尔、英特尔、耐克等许多美国大型科技公司的投资目的地。阮春福建议美国企业为越南企业参与到其生产供应链中去创造便利的条件，进而助力越南成为地区乃至全球价值链的中心之一。
亚马逊网络服务代表昆特·西蒙表示，该公司已在河内和胡志明市开展投资活动，希望越南为促进云计算等数字经济服务的发展，确保网络安全出台更多的优惠政策，该公司承诺在数字化转型过程中陪伴越南。谷歌代表琼杜对越南多年来为谷歌在越南的业务活动给予的支持表示感谢，并透露，在不久的将来谷歌将更深入地参与越南电子商务发展和数字化转型。
阮春福在座谈会上强调，越南今后的重点任务是促进绿色增长、数字经济、科技创新发展，以及更深入地参与全球投资结构、贸易秩序和供应链。越南将继续创新，促进内部资源，进一步开放经济，支持国内企业提高生产能力，以直接参与到外资企业的供应链中去。
阮春福强调，越美全面合作伙伴关系只有在双方企业成功有效的合作下才能更好地发展，才能更加成功，其中美国企业发挥引导作用。（完）