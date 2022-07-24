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越南国家主席阮春福会见韩越文化经济交流协会
韩国越南文化交流协会会长Kim Kill Soo表示，该协会在胡志明市和河内市举行部分具体活动，包括韩越合作论坛-VIKO30。Kim Kill Soo透露，越来越多的韩国一流企业看好越南的投资潜力，包括希望开发红河一带，期待该地区像韩国汉江一样创造奇迹。同时，韩国部分协会代表希望促进双方在污水处理、就业、体育交流等领域的合作。
阮春福对韩国越南文化经济交流协会及其成员协会看好越南多个领域的投资潜力给予了高度评价，建议各企业对越南投资时引进现代、环保技术。
阮春福主席强调，越南与韩国关系正处在强劲、全面、务实的发展阶段，韩国总统尹锡悦（Yoon Seok-yeol）上任之后分别同越南国家主席阮春福和越共中央总书记阮富仲通电话。两位领导一致同意将双边关系提升为全面战略伙伴关系，开启未来30年的合作新时代。
阮春福表示，经济一直是双边关系中的亮点。韩国以投资总额近800亿美元成为越南最大投资来源地之一。目前双边贸易额达1000亿美元，希望韩国继续成为越南第一大投资目的地，上述成果离不开韩国越南文化经济交流协会的重大贡献。
阮春福建议该协会和韩国各经济组织推动韩国企业充分利用各项自贸协定带来的好处，加大对越南的投资力度，尤其是高科技、可再生能源、环保型产业、技术转让等的项目。
阮春福透露，目前共有约20万名越南人和20万名韩国人在对方国家生活、工作和学习，他建议该协会同越南驻韩国大使馆配合为在韩越南人提供支持，并建议双方深化两国人民的交流合作。
韩国越南文化交流协会会长Kim Kill Soo希望党和国家为韩国企业在越南进行长期投资，尤其是基础设施建设、应对气候变化、保护环境、房地产、智慧城市、区块链、人工智能等领域的项目，进而推动两国关系走实走深，实现共同繁荣和发展，造福两国人民。（完）