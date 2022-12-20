越南国家主席阮春福会见防空导弹部队和361师老战士联络委员会

值此 “河内-空中奠边府大捷”50周年（1972年12月~2022年12月）之际，越南国家主席阮春福于12月20日下午在河内亲切会见了防空导弹部队和361师老战士联络委员会代表团。出席见面会的有越南国防部领导、防空空军军种领导以及代表50年前为“河内-空中奠边府大捷”贡献力量的防空导弹部队的64名老战士。

361师于1965年5月19日成立。 在抗美救国战争中，361师已作战1800余场，击落了各类飞机591架，其中B52战略飞机35架，俘虏了众多美军敌人。

特别是，在1972年12月的12个昼夜战役中，该师以防空导弹部队为核心，与北方军民并肩作战打败了美帝国对首都河内的战略空袭，立下了赫赫战功，直接击落各类飞机29架，为“河内-空中奠边府战役”的胜利做出贡献，迫使美国于1973年初签署“结束战争，恢复越南和平”的《巴黎协定》，进而为南方完全解放和国家统一创造了前提。

国家主席阮春福表示，战争已经结束，回归日常生活的老战士们，即使到了“人生七十古来稀”的年纪，但始终保持和发扬“胡伯伯部队”的素质，积极参与社会活动和党建工作，为子孙后代树立光辉榜样。

阮春福要求国防部、防空空军军种和各级党委、各级政府继续贯彻落实党和国家对革命时期有功人员的政策，同时希望防空导弹部队和361师老战士保持“胡伯伯部队”的良好形象，永远做子孙后代的光辉榜样，积极维护地方政治基础稳定，建设富饶美丽的家乡，与全党全军全民一道为建设富民、富国、民主与文明的越南国度作出贡献。（完）