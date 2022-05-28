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越南国家主席阮春福会见越南女国足和越南U23男足队教练
越南国家主席阮春福代表党和国家领导对朴恒绪教练、梅德钟教练和所有赛项教练和运动员敢于拼搏、勇于奉献精神，在本届运动会上创造了佳绩，为越南争光等表示热烈祝贺和赞扬。
阮春福强调，越南成功举办第31届运动会，彰显了越南热情好客精神，给参加本届运动会的各国留下了深刻的印象。阮春福对越南文化体育旅游部、体育总局和各地为本届运动会所作出的周密准备表示肯定。
对于越南U23男足队教练朴恒绪和女国足队教练梅德钟，阮春福主席对两位教练员为将越南足球推向新的高度所做的巨大贡献，给越南球迷和人民带来无尽的欢乐表示赞赏。
国家主席阮春福对在越南足球取得胜利后看台上和街道上的红旗成林的景象深表激动。这不仅对鼓励和促进越南足球和体育事业的发展具有重要意义，而且有助于在东运会结束后激发民众对体育的热爱，唤起各阶层人民的爱国主义精神和团结之心。
阮春福对越南女国足曾7次夺得东运会冠军并首次打进2023年世界杯决赛圈表示钦佩。越南U23男足队连续两届东运会夺得金牌，肯定了越南足球在东南亚赛场上的地位。两个球队的成功标志着越南足球的历史性胜利，助力提升国家形象。阮春福希望两支队伍的教练和运动员再接再厉，真情奉献，在国际赛场上传播越南精神。
阮春福建议注重青训和年轻教练员培养工作，并建议各地加大对体育的投入，发展职业体育和职业足球，从而将体育精神传播到各个社会经济领域。（完）
阮春福强调，越南成功举办第31届运动会，彰显了越南热情好客精神，给参加本届运动会的各国留下了深刻的印象。阮春福对越南文化体育旅游部、体育总局和各地为本届运动会所作出的周密准备表示肯定。
对于越南U23男足队教练朴恒绪和女国足队教练梅德钟，阮春福主席对两位教练员为将越南足球推向新的高度所做的巨大贡献，给越南球迷和人民带来无尽的欢乐表示赞赏。
国家主席阮春福对在越南足球取得胜利后看台上和街道上的红旗成林的景象深表激动。这不仅对鼓励和促进越南足球和体育事业的发展具有重要意义，而且有助于在东运会结束后激发民众对体育的热爱，唤起各阶层人民的爱国主义精神和团结之心。
阮春福对越南女国足曾7次夺得东运会冠军并首次打进2023年世界杯决赛圈表示钦佩。越南U23男足队连续两届东运会夺得金牌，肯定了越南足球在东南亚赛场上的地位。两个球队的成功标志着越南足球的历史性胜利，助力提升国家形象。阮春福希望两支队伍的教练和运动员再接再厉，真情奉献，在国际赛场上传播越南精神。
阮春福建议注重青训和年轻教练员培养工作，并建议各地加大对体育的投入，发展职业体育和职业足球，从而将体育精神传播到各个社会经济领域。（完）