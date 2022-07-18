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越南国家主席阮春福会见老挝国家副主席本通•吉玛尼
阮春福强调，越南党、国家和人民一向高度重视并努力维护越老伟大友谊、特殊团结和全面合作关系。为了促进这种关系朝着深入和务实的方向发展，阮春福建议双方继续保持代表团互访，有效开展落实两党、两国所达成的高层协议，充分发挥潜力与优势，促进双方贸易投资合作关系发展，成为两国关系的重要支柱；不断加强两个经济体互联互通，共同配合为连接老挝重要经济基础设施与越南海洋的互联互通项目寻找国际资本，以便加强国际一体化和贸易交往，实现自主、可持续和繁荣发展。
两位领导人强调了2022年越老-老越友好团结年对越老“独一无二”关系的宣传工作的重大意义。双方一致同意进一步提高教育培训、卫生、民间交流、地方间合作等领域的合作质效，提升商业航班频率，有效开发两国边境口岸的运作效率；在国际论坛上保持密切配合，尤其是维护团结和提高东盟在地区安全机制中的中心作用。
当天，越南国家副主席武氏映春同老挝人民革命党中央政治局委员、书记处常务书记、国家副主席本通•吉玛尼举行了会谈。
两位国家副主席就促进双边合作关系的方向交换了意见，一致同意保持高级代表团互访，办好2022年越老-老越团结友好年活动；有效落实越老合作战略协议（2021~2030）和越老双边合作协定（2021~2025）；继续提高防务安全、交通运输、教育培训、文化体育交流、地方间合作等领域的合作效率；进一步促进贸易和投资合作，为企业化解困难；扩大交通、能源、电信、数字经济等基础设施的互联互通，促进口岸贸易等领域的合作，继续解决自由移民等的国籍问题。
两位国家副主席还就共同关心的国际和地区问题交换了看法，一致同意在联合国、东盟、湄公河次区域等多边论坛上保持密切支持。双方强调，将努力同各成员国一道，不断巩固东盟团结和中心作用，坚持关系到地区和平、安全问题的共同立场原则，一致同意在遵守国际法的基础上以和平方式解决地区和世界问题。（完）
两位领导人强调了2022年越老-老越友好团结年对越老“独一无二”关系的宣传工作的重大意义。双方一致同意进一步提高教育培训、卫生、民间交流、地方间合作等领域的合作质效，提升商业航班频率，有效开发两国边境口岸的运作效率；在国际论坛上保持密切配合，尤其是维护团结和提高东盟在地区安全机制中的中心作用。
当天，越南国家副主席武氏映春同老挝人民革命党中央政治局委员、书记处常务书记、国家副主席本通•吉玛尼举行了会谈。
两位国家副主席就促进双边合作关系的方向交换了意见，一致同意保持高级代表团互访，办好2022年越老-老越团结友好年活动；有效落实越老合作战略协议（2021~2030）和越老双边合作协定（2021~2025）；继续提高防务安全、交通运输、教育培训、文化体育交流、地方间合作等领域的合作效率；进一步促进贸易和投资合作，为企业化解困难；扩大交通、能源、电信、数字经济等基础设施的互联互通，促进口岸贸易等领域的合作，继续解决自由移民等的国籍问题。
两位国家副主席还就共同关心的国际和地区问题交换了看法，一致同意在联合国、东盟、湄公河次区域等多边论坛上保持密切支持。双方强调，将努力同各成员国一道，不断巩固东盟团结和中心作用，坚持关系到地区和平、安全问题的共同立场原则，一致同意在遵守国际法的基础上以和平方式解决地区和世界问题。（完）