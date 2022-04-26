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越南国家主席阮春福会见老挝国家副主席巴妮·雅陶都
越南国家主席阮春福26日下午在主席府会见了正在对越南进行正式访问的老挝国家副主席巴妮·雅陶都。
巴妮·雅陶都高度赞赏越南人民过去在各个方面所取得的巨大成就，特别是在落实越共十三大决议方面。同时，他对越南党、国家和人民在老挝过去的争取民族独立事业以及当今的建国卫国和国家发展方面给予的宝贵帮助和支持深表感谢；强调将继续与越南领导人一道，为不断培育和巩固老越两国的伟大友谊、特殊团结和全面合作作出不懈努力。
阮春福对巴妮·雅陶都与越南国家副主席武氏映春在当天早上举行会谈所取得的成果给予高度评价，并强调，为促进和进一步提高两国的合作效率，双方需要继续协调配合有效落实高层协议，其中包括越南国家主席阮春福于2021年8月对老挝进行国事访问的成果；保持高层接触和代表团互访活动；努力将经贸、投资合作提质升级，成为两国关系的真正支柱；协调配合为合作项目，特别是连接两个经济体的战略基础设施项目寻找资金来源和新方向；利用海港系统和越南签署的17个自由贸易协定（FTA），其中包括两国共同参加的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），以扩大老挝和越南的出口商品市场；继续加强防务、安全、教育培训、医疗卫生、人文交流、地方合作等领域的合作关系；继续在国际论坛上保持协调配合和互相支持，特别是合作保持东盟团结和核心作用。
双方强调了“2022年越老和老越友好团结年”的重要意义，一致同意配合举行好庆祝越老建交60周年和《越老友好合作条约》签署45周年相关活动，为宣传教育两国各阶层人民，特别是两国青年一代关于越老两国“独一无二”的伟大友谊、特殊团结、始终如一的传统关系作出贡献。（完）
巴妮·雅陶都高度赞赏越南人民过去在各个方面所取得的巨大成就，特别是在落实越共十三大决议方面。同时，他对越南党、国家和人民在老挝过去的争取民族独立事业以及当今的建国卫国和国家发展方面给予的宝贵帮助和支持深表感谢；强调将继续与越南领导人一道，为不断培育和巩固老越两国的伟大友谊、特殊团结和全面合作作出不懈努力。
阮春福对巴妮·雅陶都与越南国家副主席武氏映春在当天早上举行会谈所取得的成果给予高度评价，并强调，为促进和进一步提高两国的合作效率，双方需要继续协调配合有效落实高层协议，其中包括越南国家主席阮春福于2021年8月对老挝进行国事访问的成果；保持高层接触和代表团互访活动；努力将经贸、投资合作提质升级，成为两国关系的真正支柱；协调配合为合作项目，特别是连接两个经济体的战略基础设施项目寻找资金来源和新方向；利用海港系统和越南签署的17个自由贸易协定（FTA），其中包括两国共同参加的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），以扩大老挝和越南的出口商品市场；继续加强防务、安全、教育培训、医疗卫生、人文交流、地方合作等领域的合作关系；继续在国际论坛上保持协调配合和互相支持，特别是合作保持东盟团结和核心作用。
双方强调了“2022年越老和老越友好团结年”的重要意义，一致同意配合举行好庆祝越老建交60周年和《越老友好合作条约》签署45周年相关活动，为宣传教育两国各阶层人民，特别是两国青年一代关于越老两国“独一无二”的伟大友谊、特殊团结、始终如一的传统关系作出贡献。（完）