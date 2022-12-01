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越南国家主席阮春福会见在越韩国人组织代表
其他代表的意见也认为越韩战略合作伙伴关系正呈现蓬勃发展势头，人民交流较为活跃，其中越韩和韩越友好协会的作用更显著。他们表示希望未来时间阮春福和有关机关继续关注和支持在越韩国人社群的各项活动，为越南经济社会发展做出贡献，为韩国企业在越投资兴业创造更加便利条件。
阮春福高度评价河内韩国人协会、越南韩国企业协会等在越韩国人社团在援助韩国人稳定生活，遵守越南法律，深化两国人民之间的友谊和互相了解中的重要作用。阮春福强调越南国家一直关注保护韩国人社群的正当利益，为他们放心在越南生活和工作创造一切便利条件。
阮春福高度评价越韩建交30年来所取得的巨大成果，如引进外资达800亿美元，双边贸易额达780亿美元，文化、旅游和民间交流突破发展等，同时强调这些成果证明两国是彼此重要的伙伴。然而两国之间的合作潜力仍然巨大。阮春福表示希望继续促进合作，韩国人民和企业与越南人民继续培育越韩团结友谊。
阮春福表示相信，在两国政府和人民的携手努力下，尤其是在越南韩国外交机构、企业和韩国人社群的积极贡献，两国在经济、投资、旅游、文化、教育等领域的新贸易合作机会和投资项目将更多，人民交流更密切。（完）