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越南国家主席阮春福会见出席日本前首相安倍国葬的世界各地领导人
*在会见柬埔寨首相洪森时，双方均强调一向重视并将携手维护和不断巩固两国睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定的合作关系摆在优先地位。双方就促进双方务实合作，尤其是贸易、投资的合作关系；落实两个经济体互联互通总体规划，配合实施东盟共同体建设各项目标，尤其是在柬埔寨担任2022年东盟主席的背景下等进行了深入讨论。
*在会见欧洲理事会主席米歇尔时，国家主席阮春福高度评价越南与欧盟全面合作伙伴框架；欢迎欧盟提出有关加强与亚太地区的合作的倡议；越南愿支持促进东盟与欧盟的关系，希望欧盟个成员国尽早批准双方之间的保护投资协定（EVIPA）。
米歇尔同意加强两国高级代表团互访；对越南与欧盟在贸易、投资、应对气候变化等领域的发展前景给予好评；愿协助越南解决IUU捕鱼问题，建议越南协助推动欧盟与东盟乃至印度太平洋地区的合作关系。双方一致同意配合成功举办庆祝东盟与欧盟关系45周年纪念峰会。
*在会见帕劳总统小苏兰杰·惠普斯时，两位领导认为两国虽然地理位置相对遥远，但双方在投资、应对气候变化、劳务、水产品等领域的合作潜力巨大。帕劳总统小苏兰杰·惠普斯高度评价越南企业参与该国基础设施建设，并表示愿意接受该领域的越南劳工；希望向越南学习农业领域。双方同意将促进渔业、农业、应对气候变化、劳务、航空、旅游和民间交流等的具体领域的合作。
值此机会，阮春福主席还与印度总理穆迪、斯里兰卡总统拉尼尔·维克勒马辛哈和卢森堡总理让-克洛德·容克让－克洛德·容克举行双边会晤。（完）