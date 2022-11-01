越南国家主席阮春福会见丹麦王储弗雷德里克

11月1日，越南国家主席阮春福会见了正在对越南进行正式访问的丹麦王储弗雷德里克和王储妃玛丽。

国家主席阮春福高兴看到越南与丹麦多年来建立了传统友好关系。阮春福转达越南党、国家和越南政府向丹麦女王玛格丽特二世（Margrethe II）转达越南党、国家和政府领导人的问候；对作为世界绿色增长和创新的领先国家之一的丹麦的发展成就表示祝贺。

丹麦王储弗雷德里克对越南近年来所取得的成就表示祝贺。他对两国关系正呈现良好的发展势头感到印象深刻，并表示，此次随同弗雷德里克访问的有许多丹麦大型企业代表，他们均希望同越南企业进行合作，尤其是在绿色增长、可再生能源、高效利用能源等领域。

雷德里克强调，丹麦和越南在可持续发展领域上有相同的看法；对越南努力到2050年实现净零排放表示印象深刻；相信越南与丹麦在绿色能源、能源转型等领域拥有许多机会；希望建立绿色战略伙伴关系，以提升两国高效务实合作层次。

阮春福表示，越南与丹麦的全面友好合作关系正呈现积极发展势头，尤其是在政治、外交、贸易、投资、环境、教育培训和民间交流等领域。目前，丹麦是越南在欧洲和北欧的重要伙伴。2021年双边贸易额达近6亿美元，在乐高集团对越投资10亿美元的项目之后，2022年丹麦成为越南第三大投资来源地，丹麦对越投资总额达到17.8亿美元。

阮春福主席强调，越南与丹麦仍有很大的合作潜力可挖；希望丹麦皇家和丹麦政府继续支持深化越南与丹麦全面伙伴关系。丹麦继续在经验、技术和金融等领域向越南提供援助，支持越南兑现气候承诺；希望丹麦企业扩大对越南投资并有效利用《越南与欧盟自由贸易协定》带来的红利。双方一致同意拓展教育培训、文化交流、旅游等领域的合作，以便增进两国人民的友谊和相互理解，为深化两国关系作出切实贡献。

借此机会，阮春福请雷德里克转达其邀请丹麦女王玛格丽特二世对越南进行访问的口信。（完）