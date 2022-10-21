越南国家主席阮春福与联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯举行会谈

应越南国家主席阮春福的邀请，21日上午，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯（António Guterres）已抵达河内，开始从10月21日至22日对越南进行的正式访问。

当天下午，越南国家主席阮春福在主席府主持仪式，欢迎联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯到访。欢迎仪式结束后，双方进行会谈。

越南国家主席阮春福强调，越南一贯奉行独立、自主、多边化、多样化的外交路线，是国际社会的积极一员。越南支持联合国在全球治理和协调工作中的中心作用，强调越南愿为联合国共同事务做出努力，致力于世界和平、安全与可持续发展。

阮春福建议，联合国继续关注和支持越南应对COVID-19疫情，就制定政策以动员国际资源实施绿色、可持续、更有弹性的长期复苏战略提出建议，更有效地实施可持续发展目标 (SDG)，建设法治国家。强调越南正在积极履行到2050年实现净零排放的气候承诺，并建议联合国在此过程中给予积极支持。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯对越南在疫情防控工作，复苏和发展经济社会中所取得的成就表示祝贺；相信越南将继续有效实施稳定宏观经济、以人民为中心、保护环境、应对气候变化等的政策，成为其他国家学习借鉴的成功典范。

联合国秘书长古特雷斯高度评价越南近年来为国际共同事务所作出的积极贡献，强调联合国将继续向越南优先发展事项提供支持，希望越南进一步发挥其在联合国的作用，为解决全球性问题作出贡献。

就共同关心的国际和地区问题交换意见时，双方一致同意加强联合国与东盟合作，支持发挥东盟在解决地区问题的作用；维护东海的和平、稳定、安全和航行及飞越自由与安全，在包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际的基础上，以和平方式解决争端问题。（完）