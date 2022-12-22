越南国家主席阮春福与印尼总统佐科·维多多举行会谈

越通社特派记者报道，12月22日在印尼茂物总统府，欢迎越南国家主席阮春福到访的最高规格仪式结束后，阮春福和印尼总统佐科·维多多进行了会谈。

佐科·维多多热烈欢迎并高度评价阮春福在纪念越南与印尼战略伙伴关系建立10周年前夕对印度进行国事访问的重要意义，此访将为推动越南与印尼两国关系走深走实注入新动力。佐科·维多多对越南在控制疫情方面取得重要成就，保持高经济增长率，确保社会民生等表示祝贺；强调越南是印尼在地区内具有重要战略意义的合作伙伴。

阮春福指出，越南一向重视与印尼的战略伙伴关系，希望两国共同努力实现到标志着越老建交100周年的2045年成为发达国家的目标。

双方对越印在政治、国防安全、经贸、投资、旅游、交通运输、教育培训、文化等支柱领域上的战略伙伴关系高水平迅速发展感到高兴。特别是，双方贸易合作已迈出了一大步伐，2022年前11个月双边贸易金额达近130亿美元，超过2021年全年的贸易额并处于历史最高水平。

阮春福和佐科·维多多就推动双边关系行稳致远的方向达成了共识。具体，双方将进一步加强高层、各级和各个渠道代表团互访和接触；推动各合作机制高效运行；抓好各项合作协议、特别是落实战略伙伴关系的行动计划（2019-2023年）并制定2024-2028年阶段行动计划。

另一方面，力争朝着更加均衡方向在2028年前将双边贸易金额提升至150亿美元。阮春福提议印尼为越南商品进军印尼市场创造便利条件。双方强调充分挖掘投资合作潜力，为两国企业拓展更广阔的合作领域，包括数字经济、数字化转型、绿色经济、可再生能源等新领域铺平道路。佐科·维多多表示，越来越多印尼企业有意赴越投资兴业并希望越南企业扩大对印尼投资力度。

与此同时，双方也同意强化国防安全、教育培训、旅游、增加直飞商业航班的频率、民间交流等其他重要领域和两国各地方之间的合作。双方继续在各场地区和国际论坛上保持密切协作配合；重视加强东盟内部团结并发挥东盟的核心作用。越南强调支持印尼成功担任2023年东盟轮值主席国，印尼也支持越南出色完成2023-2025年任期联合国人权理事会成员国的任务。

双方重申了维护东海和平、稳定、安全及航行自由安全的重要性；携手保持东盟在东海问题上的团结与共同立场；敦促落实《东海各方行为宣言》（DOC），在高质高效、符合国际法和1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）的“东海行为准则”（COC）谈判进程中密切配合等。

会谈结束时，两国领导人见证了多项合作文件和备忘录签署仪式。共同会见记者，介绍会谈结果。其中，双方根据国际法和1982年《联合国海洋法公约》完成了专属经济区划界谈判。

此前，当天上午，阮春福一行向设在雅加达卡利巴达英雄公墓中的印度尼西亚民族英雄纪念碑敬献花圈。（完）