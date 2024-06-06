越南国家主席苏林：老年人是当之无愧的国家栋梁

值此越南老年人传统日（1941年6月6日~2024年6月6日）83周年之际，越南国家主席苏林于6月6日上午在主席府会见越南全国优秀老年人代表团。

越南国家主席苏林对全国老年人所作出的重要贡献表示肯定。越南老年人仍然是国家稳定、和平、可持续发展、与时俱进的坚实后盾。对于党，老年人为党政建设作出贡献；对于祖国，老年人始终守护祖国历史文化遗产之魂，培养百折不挠的精神，实现民族独立与社会主义相联的愿望。

苏林要求从中央到地方的有关部门、组织和协会要认真倾听老年人的意见建议、想法和合理诉求，并为制定惠及老年人协会和老年人工作的机制和政策创造良好条件，视老年人为国家财富。

苏林建议有关部门制定具体的政策来提高老年人的医疗保健质量，让老年人过上健康长寿、幸福⽆忧的生活；鼓励和引导老年人更加关注自己的健康和福祉。

苏林强调，修改《越南老年人法》和颁布《2030-2050年越南老年人国家战略》是当务之急，为越南老年人协会的运作奠定法律基础，满足尤其是在越南人口迅速老龄化背景下的新要求，从而为越南实现关于保障老年人权利以及人类进步和平等作出贡献。

值此机会，苏林向全国老年人协会的优秀代表赠送礼物。（完）