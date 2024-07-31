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越南国家主席苏林：继续推进司法改革 反对保守主义和地方主义

需要继续推进司法工作和司法改革，以高度的政治决心、正确的路线图，反对保守主义和地方主义，充分发挥从中央到地方、全社会各阶层、各部门的合力，坚持已确定的目标和方向，更好地满足新形势下的需要和要求。 7月31日上午，越南国家主席、中央司法改革指导委员会主任苏林在主席府主持召开指导委员会会议，评估近期工作情况和成果；同时，商定今后一段时期的工作方向和重点任务。

国家主席苏林强调，司法改革是越共中央革新政策的重要内容之一，为建设和完善越南社会主义法治国家做出贡献，确保国家权力统一、分工明确的原则。国家机构在行使立法、行政和司法权力，维护正义、人权、公民权以及国家、组织和个人利益方面密切协调和有效监管。这也是一项长期、复杂、敏感、影响范围广的任务。

苏林指出，今后，要继续推动社会主义市场经济发展，建设和完善越南社会主义法治国家，深度融入国际社会。

随着第四次工业革命的到来，民事关系、行政、商业、劳动和安全秩序等方面将出现许多前所未有的复杂问题；人民和社会对司法机关和司法活动的要求越来越高。另一方面，司法体系和近期司法改革实践中仍然存在许多短板，尚未满足未来越南社会主义法治国家建设工作日益增长的要求。

在当前形势下，需要继续推进司法工作和司法改革，以高度的政治决心、合理的路线图，反对保守主义和地方主义，推动从中央到地方、全社会各级各部门的合力，坚持既定的目标和方向，更好适应新形势的需要和要求。

苏林要求中央内政部与中央办公厅和有关部门密切配合，尽快将《中央司法机构改革指导委员会的组织和运作》提案提交政治局审议。中央内政部与有关部门协调配合，制定从现在到任期结束时的司法改革核心工作方案。

苏林重申，所取得的成果为保证党对司法工作的领导、落实司法改革任务、提高司法效能和运行效率、有效打击各类犯罪、保障人权、合法权利和权益作出了重要贡献，维护国家、组织和个人的利益，确保政治安全、社会秩序，促进经济社会经济发展，推动国际一体化程。（完）

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