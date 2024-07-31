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越南国家主席苏林：继续推进司法改革 反对保守主义和地方主义
国家主席苏林强调，司法改革是越共中央革新政策的重要内容之一，为建设和完善越南社会主义法治国家做出贡献，确保国家权力统一、分工明确的原则。国家机构在行使立法、行政和司法权力，维护正义、人权、公民权以及国家、组织和个人利益方面密切协调和有效监管。这也是一项长期、复杂、敏感、影响范围广的任务。
苏林指出，今后，要继续推动社会主义市场经济发展，建设和完善越南社会主义法治国家，深度融入国际社会。
随着第四次工业革命的到来，民事关系、行政、商业、劳动和安全秩序等方面将出现许多前所未有的复杂问题；人民和社会对司法机关和司法活动的要求越来越高。另一方面，司法体系和近期司法改革实践中仍然存在许多短板，尚未满足未来越南社会主义法治国家建设工作日益增长的要求。
在当前形势下，需要继续推进司法工作和司法改革，以高度的政治决心、合理的路线图，反对保守主义和地方主义，推动从中央到地方、全社会各级各部门的合力，坚持既定的目标和方向，更好适应新形势的需要和要求。
苏林要求中央内政部与中央办公厅和有关部门密切配合，尽快将《中央司法机构改革指导委员会的组织和运作》提案提交政治局审议。中央内政部与有关部门协调配合，制定从现在到任期结束时的司法改革核心工作方案。
苏林重申，所取得的成果为保证党对司法工作的领导、落实司法改革任务、提高司法效能和运行效率、有效打击各类犯罪、保障人权、合法权利和权益作出了重要贡献，维护国家、组织和个人的利益，确保政治安全、社会秩序，促进经济社会经济发展，推动国际一体化程。（完）