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越南国家主席苏林：开辟越英关系合作新动力
为加强越英合作，国家主席苏林建议双方增进代表团互访，促进国防安全领域合作，为两国企业在对方国家开展投资创造便利。希望英国作为越南与七国集团“公正能源转型伙伴关系”（JETP）协调国，积极支持越南获取财政资源、促进技术转让和推动人力资源开发，以实现2050年碳中和目标。
越南国家主席苏林同时高度评价两国在教育培训领域的良好合作成果。越来越多的越南学生在英国留学，两国教育机构之间拥有许多合作项目。希望今后双方能够在文化、旅游、体育等领域开展丰富多样的合作活动，以增进相互了解，助推两国友好合作关系发展。
伊恩·弗鲁大使表示，英国新政府将延续上届政府的外交政策，把重点放在印太地区，优先发展与东盟的关系以及与越南的战略伙伴关系。
伊恩·弗鲁大使对越南经济社会发展成就以及越南的国际地位不断提高表示印象深刻，对两国合作前景充满信心。肯定英国将继续陪伴和支持越南可持续发展进程，促进两国在教育培训、金融、能源转换、气候变化等领域的合作。
在多边论坛合作方面，伊恩·弗鲁大使分享了越南关于坚持在《联合国宪章》、1982年《海洋法公约》等国际法基础上解决地区和国际问题的看法，为维护各国和平、稳定、发展环境作出贡献。（完）