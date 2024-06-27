越南国家主席苏林：家庭是民族长存的坚实基础

越南国家主席苏林在唐林古村祠堂与人民交谈时重申，家庭是社会的细胞，也是每个人成长的场所和最重要的城堡。



值此越南家庭日之际，越南国家主席苏林来到河内山西唐林古村看望慰问当地人民并与他们进行交流。



苏林在唐林古祠堂与人民交谈时明确指出，家庭是社会的细胞，也是每个人成长的场所和最重要的城堡。家庭始终与社区、乡村紧密联系在一起，是民族浩气长存的坚实基础。每年的越南家庭日都是一个非常有意义的日子，以弘扬家庭价值观，让子孙始终心系故土，培养良好的感情和传承越南传统文化价值观。



唐林古村素有“人杰地灵”、“一村二王”之称，是一个革命的摇篮，拥有勤奋好学的优良传统。苏林表示，唐林需要继续维护和保存村庄遗产传统的世界闻名的历史遗迹。

苏林表示，需要保护好村门、祠堂屋檐、古民居等北部古村落的特色，以及风俗习惯、传统、家风家规和历史遗迹，向世界人民介绍越南的传统文化特色。



苏林重申，本着“不让任何人掉队”的精神，党和国家一向重视关爱每个越南家庭。他对唐林完成新农村建设目标中80%的指标给予了充分肯定。



此前，苏林前往布盖大王冯兴和吴权祠堂进香，看望慰问当地两个模范家庭。苏林希望各家庭继续保护好、发扬好家风家规和乡村的团结传统，为社会和国家做出积极贡献。



唐林古村形成于数千年前，位于河内市中心以西约45公里的山西市。这里几乎较为完整地保留着村门、榕树、水滨、庭院、荷塘、古屋等越南北部古村落的那一份宁静。这里的人民淳朴善良，保留着传统的生活方式和风俗习惯。



更值得一提的是，这里是“二王之地”，是布盖大王冯兴（761~801年）和吴权（898~944）两位民族英雄的家乡。（完）