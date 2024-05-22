越南国家主席苏林简历

越南通讯社谨向读者介绍越南国家主席苏林简历：

姓名：苏林 出生日期：1957年7月10日

民族：京族

籍贯：兴安省文江县义柱乡 入党日期：1981年8月22日；转正日期：1982年8月22日

专业知识：法律、安全

学位：法学教授、博士

政治理论：高级

外语：英语C级

担任职务：

越共第十一届、十二届、十三届中央委员

越共第十二届、十三届中央政治局委员

第十四届、十五届国会代表

奖状：三枚一等军功勋章；三等军功勋章；两枚一等战功勋章；二等和三等战功勋章；一等、二等、三等光荣战士勋章； “祖国安全事业” 徽章； 六枚老挝国家勋章（一、二等自由勋章，一、二等劳动勋章，友谊勋章，一等英雄勋章）；柬埔寨萨哈梅特雷友谊勋章； 6月6日古巴国家一等勋章；俄罗斯联邦友谊勋章。

人物履历：

1974年至1979年：在人民安全大学（现为人民安全学院）就读

1979年至1988年：内务部（现为公安部）干部

1988年至1990年：内务部（现为公安部）安全总局副处长

1990年至1993年：内务部（现为公安部）安全总局处长

1993年至1997年：公安部安全总局副局长

1997年至2006年：公安部安全总局局长

2006年6月至2009年12月：公安部安全总局副总局长，2007年4月，晋升少将军衔

2009年12月：公安部负责一号安全总局副总局长

2010年2月至2010年7月：党委书记、一号安全总局总局长、越共中央公安党委委员；2010年7月晋升中将警衔。

2010年8月至2011年1月：越共中央公安党委委员、公安部副部长

2011年1月至2011年7月：越共第十一届中央委员会委员、越共中央公安党委委员、公安部副部长

2011年8月至2016年1月：越共第十一届中央委员会委员，越共中央公安党委常务委员会委员，公安部副部长；2014年9月晋升上将警衔。

2016年1月至2016年3月：越共第十二届中央政治局委员，越共中央公安党委常务委员会委员，公安部副部长

2016年4月至今：越共第十二届、十三届中央政治局委员；国防安全委员会委员；政府党干事会委员；越共中央公安党委书记，公安部部长；第十四届、十五届国会代表；越共中央反腐败指导委员会（现为越共中央反腐败反消极指导委员会）副主任；2016年7月至2017年10月担任西原指导委员会主任，2019年1月晋升大将警衔。

2024年5月22日上午，在越南第十五届国会第七次会上，当选越南社会主义共和国主席。（完）