越南国家主席苏林接见俄罗斯联邦驻越南大使

6月17日，越南国家主席苏林在主席府接见了俄罗斯驻越南大使根纳季·别兹杰特科。

越南国家主席苏林对俄罗斯人民今年3月成功进行总统选举表示祝贺，相信俄罗斯在普京总统的领导下将继续强劲发展。

苏林强调，越南始终将俄罗斯视为越南外交政策中的优先合作伙伴之一，向来密切关注俄罗斯情况并支持俄罗斯稳定发展。越南党、国家和越南人民永远铭记苏联和俄罗斯人民在过去争取独立和国家统一的斗争中以及当今的革新、国家建设和保卫过程中给予越南的巨大帮助。

苏林对越俄在各渠道、各领域合作的传统友谊和全面战略伙伴关系呈现良好发展态势给予高度评价，为近年来双边贸易额大幅增长感到高兴；认为双方在经贸投资、基础设施、交通、旅游、人文交流等领域的合作潜力巨大。

苏林相信，通过现有双边机制，越俄全面战略伙伴关系今后将继续得到进一步加强。对于双方在国际论坛上的合作，苏林欢迎两国密切配合、相互支持，致力于地区和世界的和平、稳定与发展。

根纳季·别兹杰特科重申，将继续为深化越俄全面战略伙伴关系作出努力；愿推动双边经贸、国防安全、教育培训、科技、旅游、人文交流等领域合作。

苏林对根纳季·别兹杰特科大使提出关于越俄关系历史悠久，两国共同渡过了许多挑战并取得了许多伟大成就以及俄罗斯总统普京即将对越南进行的访问将成为两国关系中的重要里程碑等的看法表示赞同。双方一致认为，两国有关部门将密切配合，做好访问筹备工作，为深化两国团结传统友谊和全面战略伙伴关系作出贡献。（完）