越南国家主席苏林会见韩国和加拿大驻越大使

8月2日在主席府，越南国家主席苏林分别会见了前来礼节性拜会的韩国驻越大使崔泳三和加拿大驻越大使肖恩·斯泰尔。

会见韩国驻越大使崔泳三时，苏林主席表示高兴看到越韩关系正处于历史上最好的发展阶段，两国政治互信不断得到巩固与加强，在各个领域上的合作实现突破性增长，体现在两国关系已升格为全面战略伙伴关系。

苏林强调，越南党、国家和人民一向重视并希望同韩国政府和人民协调与合作，推进越韩全面战略伙伴关系朝着纵深、切实方向迈进。

国家主席苏林建议，崔泳三大使在工作任期内将为促进两国各级代表团互访与接触、有效落实越韩全面战略伙伴关系行动计划做出贡献。两国还注重促进包括预防跨国犯罪和非传统安全犯罪在内的防务合作，使其与两国全面战略伙伴关系水平相呼应

同时，推动双边贸易额早日完成1000亿美元目标，致力于实现到2030年两国贸易额达1500亿美元的目标，鼓励韩国企业继续扩大对越投资规模，从而在高新技术、半导体生产、数字化转型等领域中的新投资浪潮，在共同关心的领域上相互支持。

韩国驻越大使崔泳三强调将竭尽全力促进韩越关系切实有效发展。崔泳三大使希望同越南职能机构密切配合，有效展开两国所达成的各项合作协议，深化两国在经贸、投资等领域的合作。 崔泳三大使强调将积极参加并协助越南成功举办全球绿色目标伙伴2030峰会（P4G峰会）（预计于2025年4月在越南举行）。

在会见加拿大驻越南大使肖恩.斯泰尔时，苏林主席重申，越南重视与加拿大的全面伙伴关系，将继续与加拿大协调配合推动两国高层领导人的承诺落地见效，在互利共赢的基础上深化越加关系，为维护地区和世界和平、稳定与发展作出贡献。越南高度评价加拿大重视与亚太地区关系，支持东盟在地区合作机制中发挥作用的政策。

肖恩.斯泰尔大使重申，加拿大高度重视与越南的全面伙伴关系在加拿大印太地区战略中的地位，承诺继续努力与两国各部委和地方协调配合，推动两国关系走向深入；支持东盟在地区架构中发挥核心作用，愿继续推进东盟—加拿大战略伙伴关系，并与越南协调解决共同关心的地区和国际问题。

双方回顾了2017年两国关系升格为全面伙伴关系以来在各领域特别是代表团互访、政外合作、经贸、防务合作、执法等领域取得的积极成果。斯泰尔大使强调，加拿大将继续成为越南重要的发展伙伴，侧重于应对气候变化和绿色转型等领域。

苏林建议双方继续配合增进两国高层代表团互访；用好外交部副外长级政治磋商、经贸混合委员会以及CPTPP等现有合作机制b并发挥其在促进双边贸易投资关系发展中的作用。

苏林高度评价肖恩.斯泰尔大使促进双方在经济贸易、创新、能源转型、人力资源培训、国防合作、预防跨国犯罪和网络安全保障等共同关心的领域合作的倡议；建议双方推动体育特别是足球、文化艺术等领域的交流合作，为增进两国人民之间的友谊和了解作出贡献。（完）