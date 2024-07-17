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越南国家主席苏林会见突厥语国家组织三国驻越南大使
苏林主席高度评价近期越南与阿塞拜疆、哈萨克斯坦和土耳其三国之间的传统友谊和多方面的合作关系不断得到巩固，建议各国大使继续同越南有关机关保持密切配合，推动代表团互访，特别是高层互访。他同时强调，越南与上述三国需在包括联合国等国际和地区组织和框架中保持密切和有效配合，互相给予支持。
苏林主席评价说，越南与上述三国经贸合作日益发展，双边贸易额逐渐增加。然而，越南与各国之间的双边关系仍有发展余地，在交通运输、农业、教育培训、文化、体育、旅游、地方合作、民间外交和其他领域的合作潜力仍巨大。越南承诺为该组织各成员国的企业赴越投资兴业创造一切便利条件。
苏林主席表示相信，各位大使以其工作经验和满腔热血，将继续为推动越南与三国之间的合作关系做出切实贡献，推动越南与各国关系更全面和更蓬勃发展，同时强调越南党、国家和各部门将为各位大使在任期内成功担任驻越大使创造便利条件。
阿塞拜疆、哈萨克斯坦和土耳其三国驻越大使强调，在友好关系和多领域合作的基础上，各国特别重视越南的作用，希望进一步扩大与越南的双边合作，在各多边框架中保持密切配合，推动突厥语国家组织与东盟的合作，致力于各自国家的利益，为地区乃至世界和平、合作与发展做出贡献。
各国大使同时提出今后合作的核心方向。阿塞拜疆驻越大使卡玛尔·麦地扎德表示，值此2024年两国纪念胡志明主席访问阿塞拜疆65周年（1959年7月）之际，阿塞拜疆大使馆将举行多项推广两国之间历史、传统和合作潜力的活动。
哈萨克斯坦驻越大使卡纳特·图梅什表示，两国经贸合作活跃发展，近几年来双边贸易保持快速增长势头，认为双方在运输、航空、教育培训、旅游、地方合作等领域的合作潜力巨大，强调该国愿为越南企业在哈顺利投资兴业创造便利条件。
土耳其驻越大使科尔汗·凯米克认为将努力推动提升两国关系并谈判签署各项协议，为双边合作完善法律框架。他同时表示希望，将采取具体措施，力争实现两国领导达成一致的将双边贸易额从22亿美元提升至40亿美元的目标。
各位大使强调将努力为深化和发展与越南双边关系的目标做出贡献。（完）