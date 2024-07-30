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越南国家主席苏林会见欧盟委员会副主席博雷利

7月30日上午，越南国家主席苏林在主席府会见应越南外交部长裴青山邀请于7月29日至31日对越南进行正式访问的欧盟委员会副主席、欧盟外交与安全政策高级代表何塞普·博雷利·丰特列斯（Josep Borrell Fontelles）。 苏林在会见中感谢博雷利出席阮富仲总书记的国葬，体现出欧盟对阮富仲总书记为促进越欧关系发展所作出的巨大贡献的重视。

苏林对越欧关系近期取得积极成效表示满意；建议双方继续保持两国代表团特别是高层互访机制；有效开展《越欧全面合作伙伴关系和合作框架协议》（PCA）、《越欧自由贸易协定》（EVFTA）等协定和合作机制。苏林同时建议欧盟推动其余成员国尽快批准《越欧投资保护协定》（EVIPA）；在承认越南在预防和打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞方面所做努力和取得的成就的基础上，尽快取消对越南水产品的“黄牌”警告。

博雷利对越南革新事业取得的成就表示印象深刻；高度评价越南平衡外交政策，支持越南到2045年成为高收入发达国家、到2050年实现碳中和的发展目标。

博雷利强调，越南是欧盟的主要合作伙伴之一，同时也是当前和未来的国际关系中的重要主体之一。博雷利表示，欧盟正在大力实施多项合作战略和倡议，希望将越欧关系提升至新高度。

苏林在会见中强调，越南经济社会成就是为人民服务的；重申越南国家以人为经济社会可持续发展的中心和动力；政府是民有、民治、民享的政府；越南所有人都享有宗教、信仰和非宗教、信仰自由权利，并可以广泛使用互联网和社交网络等。

在讨论国际和地区问题时，双方一致认为，两国有责任为地区和世界的安全与发展作出贡献；冲突需要在国际法和联合国《宪章》基础上以和平方式解决。关于东海问题，博雷利强调了东海在国际贸易中的重要作用；双方重申继续支持根据国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》，确保东海航行和飞越的安全和自由，以和平方式解决东海争端，为巩固该地区和平、稳定与繁荣作出贡献。（完）

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印度专家强调越南是东南亚的可靠伙伴

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越南是印度在东南亚地区的悠久友国和可靠伙伴之一。这是发展中国家研究和信息系统机构（RIS）下属东盟-印度中心教授普拉比尔·德（Prabir De）就越南政府总理范明政于7月30日至8月1日对印度进行国事访问接受越通社驻新德里记者的采访时所表述的。
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