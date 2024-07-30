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越南国家主席苏林会见欧盟委员会副主席博雷利
苏林对越欧关系近期取得积极成效表示满意；建议双方继续保持两国代表团特别是高层互访机制；有效开展《越欧全面合作伙伴关系和合作框架协议》（PCA）、《越欧自由贸易协定》（EVFTA）等协定和合作机制。苏林同时建议欧盟推动其余成员国尽快批准《越欧投资保护协定》（EVIPA）；在承认越南在预防和打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞方面所做努力和取得的成就的基础上，尽快取消对越南水产品的“黄牌”警告。
博雷利对越南革新事业取得的成就表示印象深刻；高度评价越南平衡外交政策，支持越南到2045年成为高收入发达国家、到2050年实现碳中和的发展目标。
博雷利强调，越南是欧盟的主要合作伙伴之一，同时也是当前和未来的国际关系中的重要主体之一。博雷利表示，欧盟正在大力实施多项合作战略和倡议，希望将越欧关系提升至新高度。
苏林在会见中强调，越南经济社会成就是为人民服务的；重申越南国家以人为经济社会可持续发展的中心和动力；政府是民有、民治、民享的政府；越南所有人都享有宗教、信仰和非宗教、信仰自由权利，并可以广泛使用互联网和社交网络等。
在讨论国际和地区问题时，双方一致认为，两国有责任为地区和世界的安全与发展作出贡献；冲突需要在国际法和联合国《宪章》基础上以和平方式解决。关于东海问题，博雷利强调了东海在国际贸易中的重要作用；双方重申继续支持根据国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》，确保东海航行和飞越的安全和自由，以和平方式解决东海争端，为巩固该地区和平、稳定与繁荣作出贡献。（完）