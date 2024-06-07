越南国家主席苏林会见欧盟及成员国大使及临时代办

6月7日下午，越南国家主席苏林在主席府会见了前来拜访的欧盟驻河内代表团团长和欧盟成员国驻越大使及临时代办。

苏林强调，欧盟及其成员国是越南的重要合作伙伴；越南与欧盟及其成员国关系近年来蓬勃发展，合作与对话机制有效落实。越南与欧盟成员国关系在广度和深度上积极发展。越南与4个欧盟成员国建立了战略伙伴关系，与3个国家建立了全面伙伴关系，与3个国家建立了部门战略伙伴关系。

今后，为使越南与欧盟及其成员国的关系更加牢固高效发展，苏林建议欧盟及欧盟成员国驻越大使和临时代办继续推动各级别特别是高层代表团互访，加强政治互信，为各领域合作创造动力。同时，发挥好现有合作机制的作用，推动《越南—欧盟全面合作伙伴关系协定》和《越南—欧盟自由贸易协定》（EVFTA）以及越南与欧盟其他合作文件，消除障碍，采取促进合作的措施；加强应对全球挑战，重点高效落实《公正能源转型伙伴关系》（JETP）计划。

苏林建议各位大使发出声音，敦促尚未批准《欧盟-越南投资保护协定》（EVIPA）的欧盟国家尽快批准该协定，并敦促欧盟委员会（EC）尽快取消对越南的IUU黄牌警告，兼顾双方发展水平和越南渔民生计的困难；帮助越南发展海洋经济和可持续水产养殖。

苏林欢迎欧盟与印度-太平洋地区的平衡战略和合作倡议以及符合越南可持续发展目标的多项合作重点。他表示，越南愿成为欧盟与地区之间的桥梁纽带，通过东盟-欧盟战略伙伴关系框架以及东盟与欧盟成员国之间的合作。

苏林与各位大使和临时代办讨论了一些共同关心的国际问题，并重申越南始终坚持“独立、自主、国际关系多边化和多样化，成为国际社会负责任的成员”的外交政策。

关于东海问题，双方强调，继续坚定支持根据国际法和1982年《联合国海洋法公约》以和平方式解决东海争端，为保障航行自由与安全、维护地区和平稳定与繁荣作出贡献。

苏林主席希望各位大使和临时代办今后继续发挥重要桥梁作用，为促进越南与欧盟及其成员国的友好关系和全面合作关系作出更大贡献，为推动越南与欧盟合作关系卖上新高度作出努力。

欧盟驻越南代表团团长古尔利尔(Julien Guerrier)大使强调，越南是欧盟在东南亚乃至亚太地区的重要合作伙伴之一。欧盟愿促进与越南的贸易和投资合作，视对越合作为欧盟与世界发展中国家合作的典范。欧盟希望支持越南实现2045年发展目标以及2050年实现净零排放的目标。

古尔利尔强调，双方未来在绿色发展、数字经济、循环经济、农业、制药、司法、劳工、国防安全、应对气候变化等的合作潜力巨大。

古尔利尔表示，欧盟正在大力实施区域合作战略和倡议，特别是“全球门户” 倡议。他说，欧盟计划在“全球门户”框架内与东盟和越南实施多个合作项目。相信，在苏林主席的领导下，越南与欧盟国家的友好合作关系将不断走实走深，为地区乃至世界的和平、安全与稳定作出重要贡献。（完）