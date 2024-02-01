越南国家主席武文赏：Viettel须保持数字政府、数字社会和数字经济建设的先锋作用

2月1日上午，越南国家主席武文赏深入视察了越南军队电信工业集团（Viettel）并与该集团领导举行了工作会谈。

2023年，Viettel的营业收入超过172万亿越盾（折合人民币527亿元），增长5.4%，对国家预算贡献近39万亿越盾。三年来，Viettel税前利润率均超过25%。Viettel已对3大洲的10个市场进行投资，其中7个市场的电信市场份额排名第一。

Viettel在全国范围内开展了两个基础设施建设项目，其一为超宽带电信基础设施建设项目，拥有5条国内光缆主干线，通往中国、老挝和柬埔寨等3条陆地国际光缆，连接亚洲、欧洲、美洲的4条海底光缆，10万个基站收发站，其中5.5多万个4G基站覆盖越南98%的人口。其二为数字基础设施建设项目，5G网络覆盖全国63个省市，物联网基础设施，越南最大的13个DC数据中心。

Viettel与政府携手在数字政府、数字经济和数字社会等三大支柱上开展国家数字化转型计划。2023年，Viettel为越南公务员开发越南语虚拟助理。到2024年，Viettel力争为每个越南公民开发一个越南语虚拟助理。

特别的是，Viettel是建设越南高科技国防工业综合体的核心力量，掌握了所有4个网络层的电信基础设施设备，有助于确保信息安全。Viettel还按照世界上最现代的C5ISR作战模式研发出配备高新技术的10个武器领域的50多种产品。迄今为止，Viettel 在越南拥有136项专利，在美国拥有30项专利。

Viettel为形成越南网络安全工业做出贡献，其使命为打造健康的网络环境，让人们生活更加安全。目前Viettel是越南领先的信息安全服务供应商。

武文赏发表讲话时指出，Viettel是名副其实的国家领先经济集团，是按照市场机制运行、创造力强、成效明显的国有企业典范；成为电信、信息技术和高科技国防工业等领域的先驱者。Viettel 成为越南最具价值的电信品牌，在东南亚排名第一，在亚洲排名第九。

该集团在推动越南电信领域突破性发展，实现移动电话全民普及，提供互联网服务等方面发挥着积极作用，为形成越南电子工业，掌握5G技术并迈向6G技术等做出重要的贡献。

除了经济发展任务之外，武文赏要求Viettel重视为国家外交活动做出贡献。作为高科技国防工业综合体建设的核心力量，Viettel须集中研发各种高科技武器和器材，符合作战对象和高科技背景。

与此同时，继续保持数字政府、数字社会和数字经济建设进程中的先锋作用，研发电信设备，发展网络安全保障工具和解决方案等，为维护政治安全和社会治安秩序、保护网络空间国家主权做出贡献等。（完）