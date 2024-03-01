越南国家主席武文赏：弘扬民族大团结 致力建设全民边防

3月1日上午，越南边防部队司令部在河内隆重举行二级战功勋章授勋仪式暨纪念边防部队传统日65周年（1959年3月3日~2024年3月3日）和全民边防日35周年（1989年3月3日~2024年3月3日）。

国家主席武文赏对边防部队65年来所立下的赫赫战功和优秀成绩表示充分肯定。

面对新形势下保卫祖国领土、领海的任务，武文赏建议边防部队、各级各部门特别是边境地区各省准确把握边境地区安全形势变化，积极主动地采取对策和措施，避免陷入被动局面。

加大宣传力度，强化全党全民全军使命意识和责任担当，统一思想和行动，坚定维护国家领土主权特别是边境地区、海岛地区的安全。在全国范围内办好边防日活动，掀起充满活力的热潮，用实际行动关爱边防部队和边境、海岛地区的居民，鼓励整个政治体系和全民参与保卫祖国边疆，建设强大稳固的全民边防。

与此同时，继续加强实战化训练；将科技成果应用于国家边界管理和保护工作中。加强练兵备战，坚决捍卫边防安全和边境地区稳定；同时，按照党和国家融入国际社会的政策，为增进交流合作和促进经济社会发展创造条件。

武文赏提议在全民边防建设中弘扬民族大团结，筑牢全民国防防线；构筑坚固边防线，建设一支覆盖面广、以人民为主体、武装力量为核心、边防部队为首的边境保护力量。边防部队积极参与边境海岛地区基层政治体系建设和经济、文化、社会发展和扶贫，当好党、国家和人民之间一座坚实可靠的桥梁。

灵活、创新、有效开展防务外交、边防外事工作和民间外交工作；着力建设强大的边防部队党委；加强整党建党工作，提高干部和党员素质。建设精干、高效、战斗力强的边防部队，满足新形势下军队建设的要求。

武文赏建议中央各部门、团体和各地党委及政府采取切实行动，与边防部队携手保卫祖国边疆。

越共中央总书记、政府总理范明政、国会主席王廷惠送来花篮表示祝贺。（完）