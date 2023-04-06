越南国家主席武文赏：充分发挥对外先锋作用 加强建设全面与现代外交

4月6日，越南国家主席武文赏在河内出席由外交部党组举行的越南共产党第十一届中央委员会第八次全体会议有关“新形势下保卫祖国战略”的决议落实10周年总结会议。

外交部部长裴青山在会议上作报告时表示，领导和指导贯彻落实该决议氏外交部10年来和核心任务之一。外交部门已发挥先锋作痛，同国防、安全等部门同步开展和胜利落实该决议。同各伙伴的关系日益走向深入和务实，为创建和维护和平稳定环境，助力国家发展做出重要贡献；有助于牢牢捍卫独立、主权、领土完整和统一；挫败民主、人权、民主和宗教等领域的破坏阴谋。通过落实该战略已促进全面和深入融入国际，提升多边外交级别，提高越南的国际地位和威望。

武文赏在讲话中高度评价对越南外交外事事业取得的成就，其中包括为国家建设与保卫事业做出了重要贡献，特别是巩固有利于维护和平稳定环境，国家发展，捍卫祖国独立、主权、统一和领土完整的外交格局。

武文赏强调，外事活动帮助构建日益开放和稳定的国际关系网络，与周边国家维护和平、友谊、合作的边界线，巩固和提高越南在国际舞台上的地位，同时为国内社会经济发展筹集外部资源。

武文赏同时指出，国际形势正在发生复杂变化，给外交工作和保卫祖国任务提出了新的要求。因此，外交部要继续深入贯彻落实十一届八中全会的决议和党的各大方针，把党、国家和人民外交巧妙结合。充分发挥对外工作在保护祖国的先锋作用，坚持越共中央总书记阮富仲的“竹式外交”。进一步深化与各国、各伙伴的关系，增进政治互信，切实维护国家利益。

与此同时，有效促进经济外交，为增强国家实力，提升国家地位做出贡献。此外，不断推进党风廉政建设，提高党员干部政治本领，满足新形势新要求，致力建设健康、专业、全面、现代的越南外交。

值此机会，外交部向在贯彻落实十一届八中决议中取得优异成绩的集体进行表彰。（完）