值出席广宁省成立60周年纪念典礼之际，10月28日上午，越南国家主席武文赏走访慰问广宁省东北地区边境岛县—姑苏岛县军民。

姑苏岛位于广宁省东北部，总面积超过47.2平方公里，人口约6700人，包括大小岛屿50座。姑苏在越南东北部海域的国防安全中具有尤为重要的地位。近年来，姑苏岛已成为一个颇具吸引力的旅游景点，每年吸引了数十万名游客前来参观度假。

武文赏和工作代表团一行共同出席在姑苏岛县祖国主权旗台隆重举行的升旗仪式，敬献花圈和进香，缅怀胡志明市主席。

武文赏走访慰问岛县军民时，向 姑苏岛渔业服务后勤中心避风港的渔民们赠送慰问品和国旗。武文赏亲切地与渔民们聊家常，询问其工作和生活情况，叮嘱他们严格遵守国际法规定和越南法律有关渔业捕捞的规定。

武文赏一行看望慰问第3号军区242旅姑苏营的干部、战士时，对岛上干部战士的困难表示同情，并希望，姑苏营全体干部战士发挥胡伯伯部队崇高品质，发扬迎难而上精神，坚决完成好一切任务。

与姑苏岛县党委、政府、军民交流时，武文赏对岛上军民的物质和精神生活得到改善和提高。近年来，姑苏岛已成为一个颇具吸引力的旅游景点，每年吸引大量国内外游客前来参观度假。

武文赏要求，姑苏党委、政府、武装力量和人民充分意识到岛祖国东北海洋重要战略位置的重要性，从而确定，坚决维护姑苏岛县主权是最重要的任务，坚决处理侵犯海洋和岛屿主权行为，避免陷入被动局面，守护祖国领海领空安全。（完）