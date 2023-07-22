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越南国家主席武文赏访问奥地利、意大利和梵蒂冈：进一步深化双边合作关系
进一步推动越澳大、越意关系走向深入和务实
1972年12月1日，在越南战争仍未结束时，澳大利是与越南建立外交关系的首批西欧国家之一。50年来越澳关系在不同领域呈现不断发展势头。
政治和外交方面，双方保持高层和各级代表团互访和接触。双方领导人在各多边场合接触频繁和频繁通电话。
经济方面，奥地利是越南在欧洲第十大商品出口伙伴，越南是奥地利在东盟头等贸易伙伴。2022年，双边贸易额为27.9亿美元。目前，奥地利对越投资资金约1.48亿美元。截至2023年4月，奥地利与越南之间的进出口总额超10亿美元，较2022年同期下降5.3%。其中，出口额超9.36亿美元，下降6.6%；从意大利进口额达1.22亿美元，增长5.3%。
除了经济合作外，双方还推进在文化、教育和科技等领域的合作。
自越南与意大利于1973年3月23日建立外交关系以来，两国政治关系得到巩固和不断快速发展。特别，自2023年1月两国建立战略伙伴关系以来，两国已推进政治、外交、经济、科技、教育、国防安全、环保和地方对接等领域的合作走向务实和取得高效果。
双方高级和各级代表团互访频繁，保持各双边合作机制。在高层接触中，意大利方面一直强调了在多方面推进与越南合作关系的决心，将越南视为优先推动与东南亚地区关系发展的国家。
经济方面，2022年，双边贸易额达62亿多美元，较2021年增长11%，期望实现年均双边贸易额达70至80亿美元的目标。目前，意大利是越南在欧盟第三大贸易伙伴，在越南投资的141个国家的地区中位居第36位。该国向越南提供官方发展援助资金超过1.17亿欧元。许多意大利大集团在越南对制造业进行投资并取得成功。
越意两国在文化、教育、科技、旅游和地方等领域的合作关系日益向前发展。2022年，越南接待意大利游客超1.5万人次。意大利式越南游客赴欧洲旅游时首选目的地。
此次访意期间，武文赏将与奥地利和意大利领导举行会谈会见，就推动与两国在贸易、投资、国防、安全、劳务、职业培训、可再生能源、民间交流等领域合作，推动双边关系走向深入、务实和高效的措施进行讨论。
访问期间，武文赏还与两国领导、地方领导接触，会见意大利部分政党领导，与国际原子能机构领导进行座谈。
越南与梵蒂冈关系取得积极进展
近期，越南与梵蒂冈关系取得许多积极进展，两国领导人频繁互访。从2013年至2018年越南党和国家领导先后对梵蒂冈进行访问。梵蒂冈领导于2015年至2016年访问越南。
2008年11月，双方一致同意成立越南梵蒂冈关系联合工作组并在两国轮流举行年会。截至目前，双方已举行10次会议。
从2011年，梵蒂冈教廷非常驻特使已在越南开展活动。（完）